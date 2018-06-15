Легкий способ обмана покупателей при помощи электронных весов (видео)

Кто бы мог подумать, что таким способом на людях наживаются

Зря вы думаете, что если на прилавке стоят электронные весы, то это гарантия точного и честного взвешивания. Наоборот! Как раз здесь это очень удобно. Не нужно никаких магнитиков (хотя их тоже применяют), подпиленных гирь и прочих фокусов.

Электронные весы - это не всегда гарантия точного и честного взвешивания. Поэтому многие недобросовестные продавцы используют весовую технику как источник наживы.

В данном видео мясник продемонстрировал один из способов обмана покупателей.

А с какими способами обмана на весах сталкивались вы?

Кстати, цены на фрукты в этом году неприятно удивят украинцев.