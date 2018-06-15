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Легкий способ обмана покупателей при помощи электронных весов (видео)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 15:30
Скриншот из видео
Скриншот из видео

Кто бы мог подумать, что таким способом на людях наживаются

Зря вы думаете, что если на прилавке стоят электронные весы, то это гарантия точного и честного взвешивания. Наоборот! Как раз здесь это очень удобно. Не нужно никаких магнитиков (хотя их тоже применяют), подпиленных гирь и прочих фокусов.

Электронные весы - это не всегда гарантия точного и честного взвешивания. Поэтому многие недобросовестные продавцы используют весовую технику как источник наживы.

В данном видео мясник продемонстрировал один из способов обмана покупателей. 

А с какими способами обмана на весах сталкивались вы?

Кстати, цены на фрукты в этом году неприятно удивят украинцев.

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Теги: Эксперимент
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