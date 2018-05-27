"Почем ягоды": цены на фрукты в этом году неприятно удивят украинцев

Стоимость фруктов продолжает расти

Эксперты утверждают, что в 2018 году ягоды на украинских рынках будут дорогими. Об этом пишет "Вечерний Киев".

Садоводы и фермеры считают, что ягод в этом году будет немного, но самое грустное – цены на любимые лакомства будут высокими. В первую очередь это связано с тем, что в период цветения были очень резкие перепады температур. В апреле снег и ночные заморозки резко сменились на почти летнюю температуру, что не дало в полной мере растениям пройти весь процесс роста.

"Все мы видели активное цветение плодово-ягодных культур и слышали от экспертов слово "рекорд" в прогнозах на урожай, но резкое потепление и буйное цветение стали наиболее неблагоприятным фактором. Высокая температура спровоцировала быстрый срок цветения, а затем и опыления: 5-10 дней вместо 2-3 недель. В то же время зацвело сразу все, не только садовые культуры. И, если сказать простым языком, пчелки с яблонь перелетели на рапс, там и цвета, и меда больше. Одновременно активизировались все различные вредители и болезни. Влияние и дефицит влаги - почти вдвое меньше нормы ... Сейчас многое зависит от дождей. Но без града и ураганов, которые, впрочем, уже наделали вреда в отдельных регионах", - утверждает председатель ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка.

"Вишни и черешни чувствуют себя более-менее нормально, а вот персик, абрикос, алыча и слива завязываются слабо. Тем более, что абрикосы, которые в прошлом году цвели очень активно, но потеряли цвет от заморозков, в этом году цвели очень осторожно", - подтверждает его слова и старший сотрудник Института садоводства НААН Украины Олег Китаев.

Еще одним фактором, который повлияет на стоимость фруктов – это экспорт.

"Увеличение площадей под ягоды, конкуренция будто и побуждают к снижению цен, но большинство предприятий не ориентированы на "свежий" внутренний рынок. Продукцию выращивают под конкретного заказчика. В бизнес-планах прежде всего предусмотрено заморозку или иную переработку. Ориентироваться на наши рынки невозможно согласно любым бизнес-планам", — говорят аграрные эксперты и добавляют, что вынуждены искать покупателей за рубежом потому, что за последние годы существенно выросли затраты на производство ягод. И себестоимость нынешних фруктов уже не по карману обычным украинцам, у которых доходы существенно не возросли.

В последние годы добавился еще один фактор – это трудовая миграция. Благодаря высоким заработным платам в ближайшем зарубежье, украинцы массово едут работать за границу. Что негативно сказывается, как на возможности приобретать готовый ягодный товар, так и на тех, кто работает на агрофермах. Садоводам приходится повышать минимальную зарплату работникам фермы, так как они массово уезжают работать на аналогичные работы, к примеру, в Польшу.

Плюс ко всем этим проблемам стоит добавить подорожание средств защиты и удобрений за год почти на треть, подорожание бензина, коммунальных тарифов и рост налогов. А все это входит в цену ягоды, которую продают украинцам на рынках и в супермаркетах.

Кстати, украинцы шокированы стоимостью туров в детских лагерях.

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Видео: video.rbc.ua