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Интервью

"Цены на отдых страшные": украинцы шокированы стоимостью туров в детских лагерях

STYLERLIFE        26.05.2018 - 16:50
Фото: (pz.gov.ua)
Фото: (pz.gov.ua)

Трехнедельный отдых для ребенка в Украине обойдется от 15 до 25 тысяч гривен

Украинцы шокированы ценами в детских лагерях. В 2018 году путевки в детские лагеря особенно дорогие. Об этом информирует издание Gazeta.Ua. 

Сообщается, что смены на 10 дней обойдутся от 4200 гривен, а вот полноценный трехнедельный отдых и вовсе будет стоить от 15000 до 25000 гривен. А вот если есть желание отправить ребенка отдыхать куда-нибудь за границу, то тут уже придется выложить от 25 до 45 тысяч гривен. Про это рассказала в интервью Инна Хлусь. Женщина занимается организацией детского отдыха.

“В этом году лагеря впервые сократили смены до 7 дней. Цены на отдых страшные. Украинцы, которые приходят приобрести тур в украинский лагерь, покупают недельный тур в Турцию. Дешевле отправить кого-нибудь на шикарный курорт, чем организовать отдых дома”, – объясняет Инна.

Столь аномально высокие цены на отдых эксперты объясняют грядущим повышением тарифов, возрастанием минимальной зарплаты, а также хорошим уровнем ремонта, который делают в лагерях. 

“Наши лагеря ничем не хуже польских или болгарских. Да, цены выросли, но, например, в лагере под Одесской помимо обязательной программы, детей обеспечивают еще и изучением английского языка, учат дайвингу и серфингу. Учитывая при этом пятиразовое питание, это приемлемые цены”, – уверяет бизнес-консультант Андрей Степановский. 

Отмечается, что во время опросов международная социологическая группа выяснила, что лишь пятая часть украинских родителей готовы приобрести ребенку путевку в детский лагерь. Преимущественно опрашиваемые были киевлянами.

К слову, Киевский районный суд Одессы отказал в отводе председательствующего судьи в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория". Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины". Указано, что следующее судебное заседание назначено на 17 мая на 12:30.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: цена, комментарии, тур, стоимость, детский лагерь
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