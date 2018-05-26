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"Ціни на відпочинок страшні": українці шоковані вартістю турів у дитячих таборах

STYLERLIFE        26.05.2018 - 16:50
Фото: (pz.gov.ua)
Фото: (pz.gov.ua)

Тритижневий відпочинок для дитини в Україні обійдеться від 15 до 25 тисяч гривень

Українці шоковані цінами в дитячих таборах. У 2018 році путівки в дитячі табори особливо дорогі. Про це інформурє видання Gazeta.Ua.

Повідомляється, що зміни на 10 днів обійдуться від 4200 гривень, а от повноцінний тритижневий відпочинок і зовсім буде коштувати від 15000 до 25000 гривень. А от якщо є бажання відправити дитину відпочивати куди-небудь за кордон, то тут вже доведеться викласти від 25000 до 45000 гривень. Про це розповіла в інтерв'ю Інна Хлусь. Жінка займається організацією дитячого відпочинку.

"Цього року табору вперше скоротили зміни до 7 днів. Ціни на відпочинок страшні. Українці, які приходять придбати тур в український табір, купують тижневий тур в Туреччину. Дешевше відправити кого-небудь на шикарний курорт, ніж організувати відпочинок вдома", – пояснює Інна.

Настільки аномально високі ціни на відпочинок експерти пояснюють майбутнім підвищенням тарифів, зростанням мінімальної зарплати, а також хорошим рівнем ремонту, який роблять в таборах.

“Наші табори нічим не гірше польських або болгарських. Так, ціни зросли, але, наприклад, у таборі під Одеської крім обов'язкової програми, дітей забезпечують ще й вивченням англійської мови, вчать дайвінгу та серфінгу. Враховуючи при цьому п'ятиразове харчування, це прийнятні ціни", – запевняє бізнес-консультант Андрій Степанівський.

Наголошується, що під час опитувань міжнародна соціологічна група з'ясувала, що лише п'ята частина українських батьків готові придбати дитині путівку в дитячий табір. Переважно опитувані були киянами.

До речі, Київський районний суд Одеси відмовив у відводі головуючого судді у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора дитячого табору "Вікторія". Про це повідомляє портал "Судова влада України". Зазначено, що наступне судове засідання призначено на 17 травня в 12:30.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: цена, комментарии, тур, стоимость, детский лагерь
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