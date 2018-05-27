"Почім ягоди": ціни на фрукти в цьому році неприємно здивують українців

Вартість фруктів продовжує зростати

Експерти стверджують, що в 2018 році ягоди на українських ринках будуть дорогими. Про це пише "Вечірній Київ".

Садівники і фермери вважають, що ягід в цьому році буде небагато, але найсумніше – ціни на улюблені ласощі будуть високими. В першу чергу це пов'язано з тим, що в період цвітіння були дуже різкі перепади температур. В квітні сніг і нічні заморозки різко змінилися на майже літню температуру, що не дозволило в повній мірі рослинам пройти весь процес зростання.

"Всі ми бачили активне цвітіння плодово-ягідних культур і чули від експертів слово "рекорд" в прогнозах на врожай, але різке потепління та буйне цвітіння стали найбільш несприятливим фактором. Висока температура спровокувала швидкий термін цвітіння, а потім і запилення: 5-10 днів замість 2-3 тижнів. У той же час зацвіло відразу все, не тільки садові культури. І, якщо сказати простою мовою, бджілки з яблунь перелетіли на ріпак, там і кольору, й меду більше. Одночасно активізувалися всі різні шкідники і хвороби. Вплив і дефіцит вологи - майже вдвічі менше норми ... Зараз багато залежить від дощів. Але без граду і ураганів, які, втім, вже наробили шкоди в окремих регіонах", - стверджує голова асоціації "Укрсадпром" Дмитро Крихта.

"Вишні і черешні відчувають себе більш-менш нормально, а от персик, абрикос, алича і слива зав'язуються слабо. Тим більше, що абрикоси, які в минулому році цвіли дуже активно, але втратили колір від заморозків, в цьому році цвіли дуже обережно", - підтверджує його слова і старший співробітник Інституту садівництва НААН України Олег Китаєв.

Ще одним фактором, який вплине на вартість фруктів – це експорт.

"Збільшення площ під ягоди, конкуренція ніби і спонукають до зниження цін, але більшість підприємств не орієнтовані на "свіжий" внутрішній ринок. Продукцію вирощують під конкретного замовника. У бізнес-планах передусім передбачено заморозку або іншу переробку. Орієнтуватися на наші ринки неможливо за будь-яких бізнес-планів", — кажуть аграрні експерти і додають, що змушені шукати покупців за кордоном тому, що за останні роки суттєво зросли витрати на виробництво ягід. І собівартість нинішніх фруктів вже не по кишені звичайним українцям, у яких доходи суттєво не зросли.

В останні роки додався ще один фактор – це трудова міграція. Завдяки високим заробітним платам в найближчому зарубіжжі, українці масово їдуть працювати за кордон. Що негативно позначається як на можливості купувати готовий ягідний товар, так і на тих, хто працює на агрофермах. Садівникам доводиться підвищувати мінімальну зарплату працівникам ферми, так як вони масово їдуть працювати на аналогічні роботи, приміром, у Польщі.

Плюс до всіх цих проблем варто додати подорожчання засобів захисту та добрив за рік майже на третину, подорожчання бензину, комунальних тарифів і зростання податків. А все це входить в ціну ягоди, яку продають українцям на ринках і в супермаркетах.

До речі, українці шоковані вартістю турів в дитячих таборах.

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Відео: video.rbc.ua