Легкий спосіб обману покупців за допомогою електронних ваг (відео)

Хто б міг подумати, що таким способом на людях наживаються
Даремно ви думаєте, що якщо на прилавку стоять електронні ваги, то це гарантія точного і чесного зважування. Навпаки! Як раз тут це дуже зручно. Не потрібно ніяких магнітиків (хоча їх теж застосовують), підпиляних гир і інших фокусів.
Електронні ваги - це не завжди гарантія точного і чесного зважування. Тому багато несумлінних продавців використовують вагову техніку як джерело наживи.
В даному відео м'ясник продемонстрував один із способів обману покупців.
А з якими способами обману на вагах стикалися ви?
До речі, ціни на фрукти в цьому році неприємно здивують українців.