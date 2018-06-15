Легкий спосіб обману покупців за допомогою електронних ваг (відео)

Хто б міг подумати, що таким способом на людях наживаються

Даремно ви думаєте, що якщо на прилавку стоять електронні ваги, то це гарантія точного і чесного зважування. Навпаки! Як раз тут це дуже зручно. Не потрібно ніяких магнітиків (хоча їх теж застосовують), підпиляних гир і інших фокусів.

Електронні ваги - це не завжди гарантія точного і чесного зважування. Тому багато несумлінних продавців використовують вагову техніку як джерело наживи.

В даному відео м'ясник продемонстрував один із способів обману покупців.

А з якими способами обману на вагах стикалися ви?

До речі, ціни на фрукти в цьому році неприємно здивують українців.