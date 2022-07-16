Как легко отмыть липкие следы от скотча или наклеек: простые и эффективные способы

Поможет сода

Справиться с липкими следами от наклеек поможет сода. Метод рабочий, но нужно прилагать побольше усилий, чтобы оттереть загрязнения.

Фен

Также есть более эффективный способ с меньшим расходом силы. Для начала нужно взять фен, нагреть горячим потоком воздуха этикетку, взять нож и убирать липкий след.

Остатки протереть салфеткой, смоченной водкой. Затем останется просто протереть поверхность насухо.

Масло

От этикеток на стеклянных банках можно избавиться с помощью подсолнечного масла, которым пропитывают бумажную салфетку и накладывают на место с наклейкой. Нужно оставить на ночь. После этого отправить под горячую воду и смыть с помощью хозяйственного мыла. От наклейки или скотча не остается ни следа.

Алкоголь

Подойдут любые спиртосодержащие продукты: водка, одеколон, дезодорант. Чем выше концентрация, тем более продуктивным будет процесс.

Нужно смочить тряпку или салфетку в спирте и протереть липкий след.

Метод следует применять с осторожностью. Не каждая поверхность перенести воздействие спиртосодержащих смесей. Чтобы избежать деформации обрабатываемого покрытия, можно провести предварительный тест на незаметном фрагменте материала.

Малярный скотч

Такой метод сработает только в случаях со свежими, не сильно приклеенными этикетками. Кроме малярного, подойдет любой другой качественный скотч.

На остатки от этикетки нужно тщательно приклеить клейкую ленту и крепко удерживать часть ленты рукой.

Далее резким движением стоит сорвать скотч и приклеившиеся к нему фрагменты.

Нужно повторять эту процедуру до тех пор, пока положительный результат не будет достигнут.

Влажные салфетки

Совсем незначительные клеевые образования удаляются обычными влажными салфетками. Способ довольно простой, но порой занимает немало времени, если взяться за масштабные загрязнения. Все, что нужно делать - взять влажную салфетку и тереть ею пятно до тех пор, пока оно не исчезнет.