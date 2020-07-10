В лесах Украины нашли редкостный гриб "пальцы мертвеца": выглядит он жутко

На Закарпатье нашли редкостный гриб (коллаж: РБК-Украина)

Во время экспедиции в лесах Закарпатья удалось обнаружить редкостный гриб

В Раховском районе Закарпатской области ученые в рамках экспедиции исследовали Карпатский биосферный заповедник и обнаружили там редкостный гриб - ксилярию длинноногую (xylaria longipes).

Этот черный длинный гриб, пишет mukachevo.today, англичане называют "пальцы мертвеца" (dead man’s fingers).

Гриб считается редкостным для Украины. Он твердый по консистенции, растет на мертвой древесине, его плодовые тела внешне похожи за формой на темно-серую или черную булаву, 4-10 см высотой.

В Рахове нашли гриб "пальцы мертвеца" (фото: mukachevo.today)

Интересно, что на снимке действительно, ксилярия длинноногая. Но "пальцами мертвеца", пишет wikigrib, называют в основном близкого родственника гриба - ксилярию многообразную (гриб толще и короче). Впрочем, такое звание ошибкой не будет, так как его часто применяют в широком смысле.

У ксилярии длинноногой есть еще несколько интересных названий. В англоязычных странах ее называют "dead moll’s fingers" ("пальцы мертвой уличной девки", или "пальцы мертвой проститутки"). Французы же дали грибу не менее пикантное название - pénis de bois mort, то есть "мертвый деревянный пенис".

Гриб считается несъедобным. Ученые обнаружили удивительную способность ксилярии положительно влиять на качество древесины. Открытие основано на использовании грибов и способно приблизить современные скрипки к звучанию знаменитых творений Антонио Страдивари. Гриб способен менять акустические свойства материала.

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