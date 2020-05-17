Летнее солнцестояние в Стоунхендже впервые можно увидеть онлайн: где смотреть

День летнего солнцестояния в Стоунхендже в Британии в 2020 году будут праздновать без тысяч посетителей. Из-за коронавируса массовые собрания запрещены, поэтому руководство одного из самых знаменитых археологических памятников в мире решило провести трансляцию восхода солнца.

Организация "Английское наследие" (English Heritage) заявила, что была вынуждена отменить традиционное языческое празднование "ради безопасности и благополучия участников, волонтеров и персонала".

Вместо этого последователей культа друидов и просто всех желающих призывают наблюдать процесс онлайн через Zoom.

Прямая трансляция восхода солнца состоится в воскресенье утром по Гринвичу 21 июня в соцсетях, а также прямо через Stonehengeskyscape.

Директор Стоунхенджа Николас Таскер высказал надежду, что их прямой эфир даст альтернативную возможность людям во всех точках земного шара "соединиться с этим духовным местом в такое особое время года".

Он также будет записывать кадры высокой четкости и видео с беспилотников для последующей трансляции и собирает программу мероприятий, включая интервью с экспертами и историками по символике этого мистического древнего Каменного круга. Об этом передает The Telegraph.

Обычно возле неолитического памятника в графстве Уилтшир собираются от 10 до 12 тысяч человек, чтобы отметить середину лета.

Каменное мегалитическое сооружение (кромлех) Стоунхендж внесен в список Всемирного наследия и считается одной из самых популярных достопримечательностей Британии. Ежегодно его посещают более 750 тысяч туристов.

Стоунхендж строили в три этапа, с III тысячелетия до VI века до н.э., однако его точное предназначение до сих пор остается загадкой. Он считается одним из мест, наиболее подходящим для празднования зимнего и летнего солнцестояния.

День летнего солнцестояния связывают со многими приметами, ритуалами и суевериями. Издавна самый длинный день года был большим праздником у многих народов мира, а славяне начали отмечать его еще с языческих времен. Солнцеворот, Купала, Духов день, Ярило, Сонцекрес - некоторые названия праздника Солнца. Ему приписывали огромную энергетику и даже магическую силу.

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