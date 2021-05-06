Лето направляется в Киев: лучшие развлечения для всей семьи на ВДНГ

По завершении локдауна здесь начали работать более 20 различных локаций для семейного отдыха. Среди них: зрелищные экспозиции под открытым небом, образовательные проекты, нестандартные квесты и развлекательные зоны для детей и взрослых.

Пришло время выйти на улицу! На дворе вовсю расцветают цветы и деревья, в Киев наконец-то пришло долгожданное тепло, а на ВДНГ начинается теплый сезон.

Утолить голод можно будет в гастрономических зонах, которые традиционно разместятся по всей территории ВДНГ. Все абсолютно безопасно и с соблюдением карантинных норм.

Образовательные проекты

Мультимедийная выставка "Чорнобиль. Подорож"

Павильон №1

График работы: понедельник выходной, 10:00-20:00

Экспозицию, посвященную 35-й годовщине трагедии на ЧАЭС создано по инициативе Офиса Президента Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе с ГАЗО при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Выставка - первая часть большого проекта по ревитализации Чернобыля Chornobyl.Today. Экспозиция "Чорнобиль. Подорож" состоит из архивных фотографий и видеоматериалов, работ мировых и украинских художников и историй очевидцев аварии.

Благодаря VR-технологиям во время посещения выставки можно будет даже перенестись в Чернобыль и посмотреть на то, как четвертый энергоблок накрывали "Новым современным конфайнментом", своими глазами увидеть как жизнь шаг за шагом возвращается в Зону отчуждения.

Также каждый гость выставки сможет записать собственные воспоминания, мысли и переживания и сохранить их в видео или аудиоформате. После окончания работы выставки материалы будут выложены на цифровую платформу, которая продолжит собирать рефлексии на тему Чернобыльской аварии.

Парк "Планета динозавров"

Лесопарковая зона за павильоном №1

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00



Большой парк динозавров с 16 мая разместится в лесопарковой зоне ВДНГ.

Масштабная выставка насчитывает более 20 интерактивных экспонатов, изготовленных в реальную величину - все они подвижные. Возле каждого динозавра разместят информационные панели, из которых посетители смогут узнать множество интересных фактов о жизни и привычках самых крупных существ, когда-либо живших на Земле. А для настоящих фанатов в парке будет доступно особое развлечение: катание верхом на огромных динозаврах-аниматрониках. Также на территории экспозиции разместят тематические фотозоны, посвященные жизни доисторических созданий, детские локации с раскопками окаменелостей, игровые зоны, лабиринт и другие развлечения.

Музей Науки

Павильон №23

График работы: вторник-воскресенье, 10:00-20:00.



120 интерактивных экспонатов "Музея науки" разработаны командами ученых из Канады, США, Польши, Швеции, Великобритании и Украины. Особенность экспозиции в том, что с каждым экспонатом можно взаимодействовать: рассмотреть в микроскоп, исследовать плотность различных предметов, магнитные свойства и прочее.

Также посетители смогут покататься на велосипеде с квадратными колесами (в мире существует всего 4 таких модели), отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и многокилограммовый кристалл.

Выставка "Всесвіт тіла: Всередині тварин"

Павильон №4

График работы: вторник-воскресенье, 10:00-21:00

Всемирно известная выставка Гунтер фон Гагенса будет работать на ВДНГ до 1 августа. Посетив ее гости Экспоцентра смогут познакомиться анатомией животных-гигантов. Среди более чем ста экспонатов экспозиции - тела жителей пустыни, джунглей и океана. Посетители смогут воочию увидеть, как выглядит сердце быка, узнать, почему страусы - самые быстрые бегуны в мире фауны и какая особенность помогает северным оленям выживать при экстремально низкой температуре.

Выставка "Динозавры морских глубин"

Павильон №3

График работы: до конца июля, вторник-воскресенье, 10:00-21:00



Интерактивная образовательная выставка, на которой представлено 18 реалистичных экспонатов древних океанических и морских животных. Самый большой из них имеет длину 15 метров и высоту более 5 метров. Динозавры двигаются и издают реалистичные звуки. На выставке можно узнать интересные факты о гигантских созданиях и окунуться в доисторический мир.

Развлекательно-познавательные локации для всей семьи

Тропическая ферма "Планета бабочек"

Павильон №11-А

График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00



Посетители этого павильона окажутся в настоящих тропиках, где всегда +28, а вокруг кружат десятки разноцветных бабочек. Ярких созданий можно не только увидеть, но даже и подержать их на ладони, чтобы сделать крутые фото, которые покорят соцсети. Кроме того, здесь можно узнать полный цикл развития бабочки. Процесс ее рождения из куколки еще никого не оставил равнодушным, проследить его можно на специальном стенде. Еще одни яркие жители тропической фермы - милые птички-амадины, а в декоративных водоемах здесь живут рыбки. Поэтому это место точно покорит тех, кто любит природу и животных.

Animal Park

Слева от центральной аллеи

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00



Локация, на которой взрослые и маленькие гости ВДНГ могут ближе познакомиться с альпаками, козами, кроликами, ламами и остальными животными. Полюбоваться красотой фазанов и увидеть как живут настоящие лемуры. А опытные ветеринары, работающие на локации, помогут посетителям узнать маленькие секреты живой природы, а также научиться любить и заботиться о животных.

В парке можно погладить почти всех маленьких жителей, ведь козочки и поросята очень любят внимание и объятия. Угостить животных можно полезными вкусностями, которые продаются на входе.

Центр семейного досуга Teleport 360

Павильон №10

График работы: вторник-воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 20:00, понедельник выходной

Уникальная локация ВДНГ, здесь можно посмотреть кино в формате 360 градусов. Благодаря особенностям экрана, на котором транслируются фильмы, зрители могут максимально погрузиться в сюжет. Комфорт при просмотре обеспечивают специальные кресла. В репертуаре - фильмы на различные темы и для самого разного возраста. Взрослым наверняка будут интересны картины про эволюцию людей о Вселенной, истории поисков темной материи и работу астронавтов.

Детям понравятся мультфильмы, в которых показаны космические приключения. Средняя длина сеанса - 30 минут.

Также в центре регулярно проводят лекции и концерты, устраивают научные квесты и даже романтические свидания под звездным небом.

Eco Track

Липовая аллея, у павильона №26 (Пожарная часть)

График работы: ежедневно с 12:00 до 20:00 (кроме понедельника)

Единственная в Украине огромная трасса с искусственным газонным покрытием для радиоуправляемых автомоделей различного масштаба от 1:18 до 1:10. Локация имеет два трека. Основной - профессиональный со сложною конфигурацией длиной 200 м, множеством трамплинов, характерными препятствиями и сложными участками. И трек начального уровня без помех, который идеально подойдет тем, кто еще не имеет опыта управления автомоделями. Оттачивать навыки управления вместе с другими пилотами можно либо со своей автомоделью, либо взяв на прокат профессиональные автомодели класса Short Course прямо на месте. Вскоре ожидается открытие новой зоны Crawler Park для трофи моделей.

Квесты от Квестмания и организация праздников на ВДНГ

Павильон №6

График работы: будни 10:00-19: 00, выходные 10:00-20:00

Пешеходные квесты на ВДНГ - это прекрасная возможность провести время активно и интересно. Среди квестов есть те, которые рассчитаны на всю семью и такие, что подходят только для маленьких участников в возрасте от 6 до 12 лет. Все сюжеты построены по мотивам популярных сказок, видеоигр и фильмов. Также есть опция проведения праздников для детей и взрослых с анимационной программой и элементами квеста на разных локациях Экспоцентра.

Для самых маленьких

Пространство семейного отдыха KACHELI

Слева от центральной аллеи

График работы: 10:00-21:00 в будни, выходные и праздничные дни. Локация не работает во время дождя



Экологически чистое пространство, в котором собраны все возможные виды качелей самых разнообразных форм и размеров - деревянные, веревочные и другие. Пока малыши играют, родители могут отдохнуть в тени раскидистых деревьев на удобных скамейках и подвесных креслах. А еще - территория полностью ограждена, поэтому можно не переживать, что маленькие озорники потеряются.

Кроме качелей на локации размещен батут, который выдержит не только малышей, но и взрослых весом до 100 килограммов. Стоимость этого развлечения оплачивается отдельно 140 грн, вместе с качелями - 170 грн.

В этом сезоне парк пополнится двумя новинками. Первая - троллей длиной 25 метров, вторая - большая зона для празднования детских дней рождений.

Зоны детских развлечений

Малые зоны развлечений возле павильонов №5 и №10, зона KidCity Крейзи возле контактного зоопарка

График работы: с 10:00 до 20:00 в будни, с 10:00 до 22:00 в выходные

Две комплексные зоны развлечений для детей любого возраста. В KidCity малыши могут вволю напрыгаться на батуте, поиграть в лабиринте, покататься на поезде, карусели, попрыгать на джампе или поиграть в рыбалку.

Для маленьких гостей парка в KidCity Крейзи работают спортивная арена и надувные горки. А еще здесь установлен необычный китайский лабиринт. Огромное панно, связанное китайской художницей Тошико Хориучи Макадам, напоминает кокон. В нем отсутствуют какие-либо металлические конструкции, поэтому игры там абсолютно безопасны. От посещения этой необычной локации трудно удержаться даже взрослым. Они, кстати, тоже могут играть вместе с детьми.

Лемурашник

Возле павильона №11

График работы: ежедневно с 11:00 до 19:30, санитарная час (только в будние дни) - 14:30-15:00



Пространство было спроектировано как идеальная детская площадка - после посещения множества детских площадок в Украине и за рубежом. Главное предназначение зоны - предоставить всем без исключения детям возможность играть и развиваться в природной среде, что способствует развитию детской фантазии, формирует у ребенка мировоззрение и собственный образ мышления. В этой зоне малыши могут перемещаться между домиками, расположенными прямо на деревьях по специальным переходам, которые ограждены страховочной сеткой по всей длине.

На локации есть защищенная от дождя и солнца смартзона, где дети и взрослые могут заняться сбором конструкторов или почитать книги из местной библиотеки. Оборудованы: детская метеостанция, кинетические конструкции, будка и огромная песочница. Из интересностей также детский "Шкаф сокровищ", где есть более 1000 элементов для Loose Parts Play.

Площадка является комфортной для общения всех детей без исключения. Доступна для передвижения на колясках.

Активный отдых

Велопрокат

График работы: будни с 10:00 до 20:00, выходные с 10:00 до 21:00



Слева и справа возле центрального входа ВДНГ разместились пункты проката велосипедов, самокатов и электротранспорта. Здесь можно подобрать наиболее подходящий именно вам велосипед - по внешнему виду, размеру и другим параметрам. Например, попробовать покататься с другом на тандеме, или проехаться на стильном круизере.Также в ассортименте - ролики, самокаты и электротранспорт. Можно арендовать и шлемы, рюкзаки и наколенники. В общем, здесь есть все для активного отдыха.

Бассейн "Пирс 39"

За павильоном №10

График работы: будние дни с 7:00 до 21:00, выходные и праздничные дни - с 9:00 до 21:00. Откроется при комфортной для купания температуре воздуха (ориентировочно после 15 мая)

По будням с 7:00 до 11:00 бассейн работает в спортивном режиме и приглашает на тренировку тех, кто мечтает научиться плавать не хуже профессиональных пловцов, остальное время "Пирс 39" работает в формате "городской пляж" - с зоной отдыха, двумя бассейнами и удобными шезлонгами. Для маленьких гостей оборудован 13-метровый детский бассейн с аквагоркой. Для взрослых работает большой 25-метровый бассейн. Оба бассейна имеют подогрев воды для обеспечения комфортной для купания температуры.

Веревочный парк SkyPark

Между павильонами №1 и №2

График работы: 10:00-20:00 в будни, выходные и праздничные дни (касса работает до 19:30)



В SkyPark найдутся развлечения для гостей любого возраста, ведь он насчитывает целых 9 веревочных трасс разного уровня сложности. Здесь можно попробовать пройти спираль ДНК, загадочный тибетский мостик или шаткий рукоход. Смельчаки смогут попытаться удержать равновесие, проехав на скейте или велосипеде по тросу среди деревьев. А финалом приключения станет незабываемый полет на троллее, головокружительный спуск на SkyLine или неповторимое ощущение свободного падения на устройстве QuickJump.

Ganz Paintball

За павильоном №21

График работы: 10:00-20:00 (по предварительной записи)

Пейнтбол и лазертаг способствуют проявлению командного духа, а также помогают выявить и улучшить лидерские качества. Активность оставляет после себя море эмоций и драйва. Локация предлагает как взрослый формат, так и детский вариант развлечения. Отличие детского пейнтбола в том, что он абсолютно нетравматический, - для игры используются легкие пейнтбольные ружья малого калибра и специальные шарики с более тонкой оболочкой.

Здесь можно окунуться в мир тактических военных игр и открыть в себе настоящего бойца. А еще: посмеяться, полакомиться шашлыком и сделать множество прикольных фото на память о чудесном дне.

Танкодром, квадротрек "Экстрим-Рент"

Поле возле зоны BBQ Сад

График работы: вторник-воскресенье с 11:00 до 21:00

Здесь собрана самая разнообразная экстремальная техника: квадроциклы, мотоциклы, багги, вездеходы Monster Truck и питбайки.

Также на локации разместился Game Tanks - уникальный игровой полигон, который не имеет аналогов в мире. Поездка сопровождается видео- и фотосъемкой. По желанию гостей после насыщенного экстремального дня прямо на месте могут организовать пикник.

Релакс под открытым небом

Пикник Сад

Яблочный сад возле павильона №10

График работы: ежедневно 12:00-22:00

Место для самых инстаграмных пикников и посиделок с друзьями. Здесь уже есть почти все необходимое для эстетического ланча, обеда или ужина на природе. Под цветущими яблонями разместили милые деревянные столики, шезлонги и гамаки, а по просьбе посетителям могут выдать плед. По вечерам здесь устраивают акустические и джазовые концерты и включают гирлянды, создавая романтическую атмосферу.

Поляна ВДНГ

Липовая аллея за Садом Гамаков

График работы: ежедневно с 12:00 до 22:00

На поляне можно развлечься вволю - ведь социальная дистанция здесь максимальная! Здесь можно посмотреть классный фильм, послушать музыку, оценить украинский стэндап или оторваться в танце под крутой диджей-сет. Площадь локации позволяет проводить мероприятия абсолютно безопасно и с соблюдением всех карантинных норм.

BBQ Зоны: Сад, Колиба, Sport Family Park

По всей территории ВДНГ

График работы: 10:00-23:00 (по предварительному бронированию)

Собраться в семейном кругу, отпраздновать день рождения или просто устроить посиделки с друзьями по поводу хорошей погоды можно сразу в нескольких зонах ВДНГ. Большая площадь BBQ-зоны позволяет обеспечить все необходимые карантинные условия. Уединившись со своей семьей здесь можно приготовить любимые блюда на огне, поиграть в бадминтон, футбол или фрисби.