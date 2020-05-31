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Ливни, похолодания и потопы: погодные условия с 1 июня будут ухудшаться

STYLERЖизнь    31.05.2020 - 20:30
Ливни, похолодания и потопы: погодные условия с 1 июня будут ухудшаться
Погода в Украине 1 июня (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в первый день лета не порадует теплом

В Украине 1 июня, в понедельник, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают, что снизится уровень тепла по стране, а также пройдут ливни. Результатом обильных дождей станет повышение уровня рек до 2 метров в некоторых регионах.

Как уточнили синоптики, во всех регионах Украины в воскресенье ожидаются осадки. Обильные ливневые дожди ожидаются во всех областях нашей страны. Но вместе с тем упадет и уровень тепла. Минимальные показатели стоит ожидать в Винницкой и Киевской областях, где градусники покажут +12… +14 градусов. Немного теплее будет в западных регионах, где уровень тепла опустится до +13… +16 градусов в среднем. Похожие показатели будут в северных и центральных регионах. Исключение составит Закарпатская область, где днем ожидается потепление до +18 градусов.

На Востоке Украины не ожидается существенных похолоданий. Там градусники покажут +15… +22 градуса. На юге страны - +16… +22 градуса. В ночное время по Украине уровень тепла опустится до отметок в +8… +12 градусов.

Ливни, похолодания и потопы: погодные условия с 1 июня будут ухудшаться

Погода в Украине 1 июня будет дождливой и холодной (карта: meteo.gov.ua)

Синоптики предупреждают о поднятии уровня воды в отдельных участках на 2 метра. В остальных областях – грозы с незначительными осадками.

"В течение 31 мая - 1 июня, в связи со значительными осадками, в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. Возможно формирование значительного местного, склонного стока", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Ранее сообщалось, что на территорию Украины снова надвигается циклон, который принесет сильные осадки и влажность.

Также мы писали, что по прогнозам синоптиков погода в Украине в июне 2020 года принесет обильные осадки в первой половине месяца, причем ожидаются также грозы, ливни и шквалы.

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Автор: Киселева Анна

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