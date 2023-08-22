Лобода подарувала дім медсестрі, чиє житло зруйнували росіяни: щемливе відео

Співачка Світлана Лобода, яка після 24 лютого виїхала з РФ, подарувала новий будинок сім’ї медсестри "Охматдиту" Олени, чиє житло у селі Шпитьки під Києвом у березні 2022 року зруйнували російські окупанти.

Тоді, в хату жінки, в якій вона жила разом з чоловіком та донькою, потрапив осколок від російського "Граду". Власноруч збудована оселя здійнялася в лічені хвилини - пожежні, які приїхали за викликом, застали лише купу металобрухту та фундамент. Після трагедії сім’я переїхала в саморобний фургончик, поруч з залишками колишнього будинку...

Про трагедію, що трапилася поряд з рідним для Лободи Ірпенем, співачка випадково дізналася з новин. Тоді ж і вирішила розшукати сім’ю та допомогти їм - направити кошти з прослуховувань свого альбому “Made in U" на новий дім для Олени і її рідних.

До суми з прослуховування платівки співачка також додала кошти, виручені з гастрольного туру Німеччиною. Також до збору доєднався фонд SaveHome. Будинок за новітньою каркасною технологією звели за рекордні чотири місяці. Також його скоро оснастять побутовою технікою та меблями.

"Наразі плануємо забрати до нас ще й матір чоловіка, що проживає в Херсонській області, там дуже небезпечно, бо ведуться бойові дії, а її будинку не стало після окупації. Будемо проживати великою сім’єю. Головне - затишок, комфорт і гармонія. Для нас це буде крок в нове життя", - говорить Олена.

Олена з родиною житиме в новому будинку (кадр з відео / LOBODA)

В свою чергу співачка каже, що для неї це - "велике свято".

"Хочу привітати та обійняти Олену з чоловіком та донькою, що вже за кілька тижнів, по завершенню внутрішніх робіт, зможуть переїхати в новий дім... Нова оселя - це дуже щемливо. Нехай вона стане початком нового світлого, теплого, мирного розділу в історії їх прекрасної сім’ї", - прокоментувала Лобода.



