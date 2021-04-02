Локдаун в Украине: где ужесточают карантин и какие теперь запреты

Сейчас в "красной" зоне находятся

Киев,

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Черновицкая область

Черниговская область.

В регионах "красной" зоны запрещено посещение кафе и ресторанов, закрыты ТРЦ, запрещены культурные мероприятия, спортивные матчи проходят без зрителей.

Где вводят локдаун

В Киеве строгий карантин будет действовать с 5 по 16 апреля, однако смягчение в более ранний срок возможно. В столице будут закрыты школы и детские сады, ограничена работа общественного транспорта, в том числе и метро - ездить можно будет только по спецпропускам. Также запрещены продуктовые ярмарки.

В Чернигове тоже ужесточат карантин с 5 апреля. Проезд в общественном транспорте будет по спецпропускам, как и в столице. Будет запрещено посещение образовательного учреждения, кроме детсадов; посещение кладбищ на выходных; работа заведений, которые продают кофе и напитки, кроме работы на вынос.

Запорожье вводит жесткий карантин с 3 апреля. Так, с субботы запретят заведениям общепита работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни. Введут запрет на проведение массовых мероприятий (кроме спортивных, но без зрителей); закроют кинотеатры и учреждения культуры, отели, спортзалы и фитнес-центры, непродовольственные магазины и рынки.

Винницкая область, которая сейчас находится в "оранжевой" зоне, уходит в локдаун с 3 по 12 апреля. В регионе с субботы запретят: массовые мероприятия; прием посетителей в учреждениях культуры; прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха; закроют храмы и церкви, где нет возможности ограничить количество посетителей из расчета 1 человек на 5 кв. метров помещения; запретят проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, если не будет соблюдаться социальная дистанция; закроют школы (садики будут работать).

Также ужесточают карантин в Полтавской области - более строгие запреты будут действовать с 3 по 17 апреля. Школьники и студенты переходят на дистанционку (кроме учеников 1-4 классов и садиков); ограничения также касаются спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Карантин недавно ужесточили и во Львове - до 12 апреля. Транспорт переходит в режим спецперевозок. Приостанавливается бесплатный проезд всех льготников. Все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. Школьники продолжают дистанционное обучение.

Кроме того, Николаеву рекомендовали ужесточить карантин с 3 апреля из-за ситуации с COVID-19. Так, в городе могут полностью остановить работу транспорта, запретить работу ярмарок и торговых уличных площадок, закрыть садики. Такие рекомендации дала региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС во время сегодняшнего внеочередного заседания.

Также стало известно, что Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.