"Лучший способ вызвать внимание": хорватский болельщик устроил вокруг себя неожиданный ажиотаж

Фото: матч Хорватия - Англия (facebook.com/fifaworldcup)

Болельщик сделал огромный ажиотаж

Болельщик за сборную Хорватии на ЧМ 2018 "сделал" из своего авто настоящий гриль-аппарат, на котором люди жарили мясо. Об этом сообщает издание Večernji list.

11 июля Хорватия одержала победу на матче со сборной Англии и вышла в финал чемпионата мира по футболу. В Загребе – столице Хорватии – тысячи местных жителей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать эту победу и поддержать свою команду.

В фан-зоне один из болельщиков устроил из своего автомобиля Volvo уникальный "аппарат для гриля", на котором можно было готовить мясо.

"Вот лучший способ вызвать внимание к себе в столь важный и исторический день для страны", - сообщается в газете.

Вокруг этого действия собралось много туристов и жителей столицы, которые начали делать снимки с машиной и приобретали приготовленное мясо.

Напомним, болельщики Хорватии развернули в РФ огромный флаг с надписью "Спасибо, Россия".

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