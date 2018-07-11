"Спасибо, Россия": болельщики Хорватии развернули в РФ огромный флаг с надписью (фото)

Фото: facebook.com/grusha83

Хорватские болельщики развернули баннер в центре Москвы

На Триумфальной площади в центре Москвы болельщики сборной Хорватии по футболу развернули длинный флаг в цветах герба страны с надписью на русском языке. На баннере написано: "Спасибо, Россия". Соответствующие фото были опубликованы в соцсети Instagram.

По данным пользователей, баннер развернули возле памятника поэту Владимиру Маяковскому.

Скриншот поста (instagram.com/elena.isolo)

Скриншот поста (instagram.com/krol_fox)

В субботу, 7 июля, сборная Хорватии одержала победу над сборной Российской Федерации в 1/4 финала чемпионата мира. Хорватские футболисты обыграли россиян со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 Украине.

Бывшие игроки киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, которые сейчас играют за сборную Хорватии, записали видеообращение со словами "Слава Украине!", в котором также заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины". Из-за ролика возник скандал. Дисциплинарный комитет FIFA расценил обращение как политический жест. Виде вынесли предупреждение, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Позднее ФИФА оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

Кстати, украинцы устроили новый флешмоб и обвалили рейтинг Газпрома вслед за ФИФА.

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