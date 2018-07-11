"Спасибо, Россия": вболівальники Хорватії розгорнули в РФ величезний прапор з написом (фото)

Фото: facebook.com/grusha83

Хорватські вболівальники розгорнули банер у центрі Москви

На Тріумфальній площі в центрі Москви вболівальники збірної Хорватії з футболу розгорнули довгий прапор в кольорах герба країни з написом російською мовою. На банері написано: "Спасибі, Росія". Відповідні фото були опубліковані у соцмережі Instagram.

За даними користувачів, банер розгорнули біля пам'ятника поету Володимиру Маяковському.

Скріншот поста (instagram.com/elena.isolo)

Скріншот поста (instagram.com/krol_fox)

У суботу, 7 липня, збірна Хорватії здобула перемогу над збірною Російської Федерації в 1/4 фіналу чемпіонату світу. Хорватські футболісти обіграли росіян з рахунком 4:3 у серії післяматчевих пенальті.

Раніше повідомлялося, що хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС-2018 Україні.

Колишні гравці київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, які зараз грають за збірну Хорватії, записали відеозвернення зі словами "Слава Україні!", в якому також заявили, що це "перемога для "Динамо" і України". Через ролик виник скандал. Дисциплінарний комітет FIFA розцінив звернення як політичний жест. Віді винесли попередження, а Вукоєвича виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Пізніше ФІФА оштрафувало Вукоєвича "за неспортивну поведінку".

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