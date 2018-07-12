"Кращий спосіб викликати увагу": хорватський уболівальник влаштував навколо себе несподіваний ажіотаж

Фото: матч Хорватія - Англія (facebook.com/fifaworldcup)

Вболівальник зробив величезний ажіотаж

Уболівальник за збірну Хорватії на ЧС 2018 "зробив" зі свого авто справжній гриль-апарат, на якому люди смажили м'ясо. Про це повідомляє видання Večernji list.

11 липня Хорватія здобула перемогу на матчі зі збірною Англії і вийшла в фінал чемпіонату світу з футболу. У Загребі - столиці Хорватії - тисячі місцевих жителів вийшли на вулиці міста, щоб відсвяткувати цю перемогу і підтримати свою команду.

У фан-зоні один з уболівальників влаштував зі свого автомобіля Volvo унікальний "апарат для гриля", на якому можна було готувати м'ясо.

"Ось кращий спосіб викликати увагу до себе в такий важливий та історичний день для країни", - повідомляється в газеті.

Навколо цієї дії зібралося багато туристів і жителів столиці, які почали робити знімки з машиною і брали приготоване м'ясо.

Нагадаємо, вболівальники Хорватії розгорнули в РФ величезний прапор з написом "Спасибі, Росія".

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