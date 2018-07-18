Лука Модрич удивил благородным поступком на праздновании в честь сборной Хорватии (видео)

Фото: Лука Модрич (twitter.comFifaWorldCup_ru)

Лука Модрич показал, что он не только лучший футболист мундиаля, но и хороший человек

Капитан сборной Хорватии и игрок испанского клуба "Реал Мадрид" Лука Модрич на праздновании в честь возвращения футболистов с мундиаля отличился очень благородным поступком.

После того, как сборная Хорватии на ЧМ-2018 заняла второе место, на родине футболистам устроили пышный прием.

Во время празднования к сцене с игроками подошел мальчик с синдромом Дауна, который хотел лично поприветствовать своего кумира.

Лука помог ребенку подняться на сцену, обнял его за плечи и позвал присоединиться ко всей команде. Мальчик некоторое время так и стоял возле игроков сборной в обнимку со своим кумиром – Модричем.

Видео: Pogledajte kako je Modrić na dočeku iznenadio dječaka koji ga obožava (youtube.com/Index.hr Portal)

Ранее сообщалось, что Лука Модрич признан лучшим футболистом чемпионата мира 2018 и получил "Золотой мяч".

Также сообщалось, что сборную Хорватии встретили в Загребе тысячи фанатов, которые заполнили центральную площадь города.

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