Лука Модріч здивував благородним вчинком на святкуванні в честь збірної Хорватії (відео)

Фото: Лука Модріч (twitter.comFifaWorldCup_ru)

Лука Модріч показав, що він не тільки кращий футболіст мундіалю, але і хороша людина

Капітан збірної Хорватії і гравець іспанського клубу "Реал Мадрид" Лука Модріч на святкуванні в честь повернення футболістів з мундіалю відзначився дуже благородним вчинком.

Після того, як збірна Хорватії на ЧС-2018 зайняла друге місце, на батьківщині футболістам влаштували пишний прийом.

Під час святкування на сцені з гравцями підійшов хлопчик з синдромом Дауна, який хотів особисто привітати свого кумира.

Цибулі допоміг дитині піднятися на сцену, обняв його за плечі і покликав приєднатися до всієї команді. Хлопчик деякий час так і стояв біля гравців збірної в обнімку зі своїм кумиром – Модрічем.

Відео: Pogledajte kako je Modrić na dočeku iznenadio dječaka koji ga obožava (youtube.com/Index.hr Portal)

Раніше повідомлялося, що Лука Модріч визнаний кращим футболістом чемпіонату світу 2018 і отримав "Золотий м'яч".

Також повідомлялося, що збірну Хорватії зустріли в Загребі тисячі фанатів, які заполонили центральну площу міста.

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