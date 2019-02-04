Лунный гороскоп: кому повезет, а кому стоит быть осторожным в этом месяце

Коллаж РБК-Украина

Близнецам светит роман, а Стрельцам - дальняя поездка

Известный астролог Татьяна Борщ составила лунный гороскоп для всех знаков зодиака на ближайший лунный месяц, который начнется 5 февраля и предупредила, кому из них стоит быть осторожнее с финансами в ближайшее время. Свои прогнозы она опубликовала на странице в Instagram.

Овен проведет лунный месяц в свободном режиме, однако ряд вопросов придется решать в дальних местах. Поездка, общение с друзьями и обсуждение планов на будущее- словом, жизнь по-прежнему кипит.

Телец озаботился делами, и, если необходимо продвинуть в жизнь важный проект, то лучшего времени не найти. Вас поддержат и вам помогут. Вялотекущая стройка или ремонт благополучно продолжаются.

Близнецы откроют новую страницу, и она будет связана с коллегами издалека. В течении этого лунного месяца возможны интересные встречи, поездка, договоренности. Жизнь личная улучшается, людям одиноким светит судьбоносный роман.

Раку стоит провести время спокойно. Важно провести анализ своих дел и заняться здоровьем.

Лев может рассчитывать на важные встречи и поддержку на всех фронтах. Популярность и влияние увеличатся.

Дева вплотную займется работой. Денег становится больше, а далеко идущие планы обретают реальные очертания.

У Весов отличный лунный месяц, многие займутся детьми и те их чем-то обрадуют. Работа идет, однако начальникам следует обратить самое пристальное внимание на подчиненных, а служащим на коллег. Если не сделать это сейчас, то много проблем принесет март.

Скорпион займется делами дома и семьи. Если есть необходимость что-то изменить в интерьере или продать недвижимость, то лучшего времени не найти.

Стрельцу светит поездка и решение важных профессиональных вопросов. В этом лунном месяце вам удастся много добиться. Только вперед!

Козерог прилично заработает и наведет порядок на всех фронтах. Жизнь семейная становится лучше, но это только кажущее спокойствие.

Водолей может рассчитывать на внимание партнеров и в делах, и в любви. Новые предложения обретают реальные очертания.

Рыбкам стоит остановить свое бурное плавание и немного заняться собой. В также и близкими людьми- сейчас у вас будет время для этого.

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