Лунный календарь красоты на декабрь 2021: когда не стоит посещать парикмахера

Лунный календарь на декабрь 2021

1 декабря – новая прическа принесет хорошее настроение и приятные события, стрижка добавит легкости.

2 декабря – идеальный день для смены имиджа, новая прическа добавит красоты. Будьте осторожнее с короткими стрижками.

3 декабря – неблагоприятный день для посещения парикмахера, стрижка может принести неприятности.

4 декабря – не стоит стричь волосы в этот день, перенесите на другой день. Можно проводить косметические процедуры с волосами.

5 декабря – не самый удачный день для манипуляций с волосами. Особенно опасны стрижки – могут привлечь конфликты.

6 декабря – стрижка в этот день может повлечь проблемы с волосами и здоровьем в целом.

7 декабря – неудачный день для манипуляций с волосами, могут возникнуть страхи.

8 декабря – удачный день для изменения прически, поможет привлечь богатство и удачу.

9 декабря – не подходит для похода в парикмахерскую, может навлечь депрессию и болезни.

10 декабря – не самый удачный день для стрижки, может привлечь врагов. Другие манипуляции с волосами будут удачными, но без кардинальных изменений.

11 декабря – хороший день для смены имиджа и манипуляций с волосами, новая прическа привлечет яркие моменты.

12 декабря – неудачный день для стрижек, но можно заняться косметическими процедурами и восстановлением волос.

13 декабря – удачный день для стрижки и окрашивания волос.

14 декабря – идеальный день для стрижки, окрашивания, кардинальных изменений.

15 декабря – не подходит для похода к парикмахеру, стрижка может принести неприятности.

16 декабря – стрижка в этот день или новая прическа могут привлечь счастье

17 декабря – прекрасный день для смены имиджа, стрижки и окрашивания волос. Привлечет материальное благополучие.

18 декабря – неудачный день для манипуляций с волосами.

19 декабря – не подходит для стрижек и кардинальных экспериментов, можно проводить косметические процедуры.

20 декабря – стрижка в этот день не будет удачной и привлечет неприятности.

21 декабря – неудачный день для стрижки и смелых экспериментов. Можно сделать укладку или корректировку длинны, цвета волос. Не стоит делать завивку.

22 декабря – удачный день для стрижки, она изменит жизнь в лучшую сторону.

23 декабря – неудачный день для манипуляций с волосами, может привлечь бедность.

24 декабря – идеальный день для смены имиджа и стрижек, поможет стать красивее и магически привлекательными.

25 декабря – удачный день для манипуляций с волосами.

26 декабря – благоприятный день для стрижки.

27 декабря – хороший день для любых манипуляций с волосами, добавит красоты и легкости.

28 декабря – неудачный день для похода к парикмахеру, может привлечь болезни и несчастья.

29 декабря – неудачный день для стрижек. Можно совершать косметические процедуры с волосами, но без кардинальных изменений.

30 декабря – прекрасный день для манипуляций с волосами, но не стоит делать короткие стрижки.

31 декабря – стрижка в этот день наполнит жизнь яркими событиями и магией.