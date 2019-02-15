Вам во Львов нужно: в киевском садике скандал из-за украинского языка

Киевлянку и ее дочь практически затравили остальные родители

Русскоязычные родители одного из детских садиков в столице затравили киевлянку Марину Овсиенко из-за украинского языка и порекомендовали ей уехать во Львов. Подробности она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Марина Овисенко рассказала, что скандал разгорелся в родительской вайбер-группе после утренника, который устроили в детском саду в честь праздника весны.

"Моей дочери в детском саду назначили роль жабы на празднике весны. Я отказалась. Имею право. И не люблю я всех земноводных (имею право). Одна из мам написала, что моя любовь к земноводным унижает ее ребенка. В ответ я написала, что я же не жалуюсь, что ее русский язык унижает моего украиноязычного ребенка. И тут полезли все узкоязычные на меня. Вот так", - объяснила ситуацию Овсиенко.

Она опубликовала скриншоты переписки с родителями, где ей порекомендовали уезжать во Львов и даже предложили помочь упаковать чемоданы. Большинство родителей в группе общаются на русском языке и как сообщила Овсиенко, дети в садике также разговаривают на русском.

Скриншоты (facebook.com/Марина Овсиенко)

Во время общения в вайбер-группе эмоции начали накаляться и родители грубо сказали Овсиенко, чтобы она перевела дочь в другую группу или выбрала другое учебное заведение.

После публикации на Facebook скандал начал набирать обороты. В комментариях под постом Овсиенко активизировались те же родители, которые продолжили травлю киевлянки.

Выяснилось, что детский сад муниципальный и заведующая общается на украинском языке, занятия и утренники также проводятся на государственном языке.

Однако русскоязычные родители позволили себе в грубой форме травить украиноязычную киевлянку, обвиняли ее в разжигании скандала и требовали, чтобы она перевела ребенка в другую группу.

Скриншоты комментариев (facebook.com/Марина Овсиенко)

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