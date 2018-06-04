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Во Львове попрощались с известным украинским бойцом (видео)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 17:21
Фото: свеча (torange.biz)
Фото: свеча (torange.biz)

Воин получил тяжелое осколочное ранение

Сегодня, 4 мая, во Львове провели в последнюю путь погибшего на Донбассе украинского военнослужащего Юрия Довганыка. Об этом сообщает телеканал ZIK.

"Юра был славным воином. Смелый, отчаянный. Надежный друг. В составе разведывательной группы он пошел воевать в районе поселка Пески. Отвоевывал украинскую землю. Юра был мотивированным бойцом и понимал, что враг должен быть уничтожен", - сказал один из присутствующих на похоронах военный.

Следует уточнить, что Довганык скончался неподалеку от поселка Зайцево во время обстрела боевиков. Он получил тяжелое осколочное ранение, после чего был доставлен в больницу имени Мечникова. Однако медикам не удалось его спасти.

Сам мужчина родился 29 мая 1971 года во Львове. Закончил школу и получил высшее профессиональное образование. В 2015-м был зачислен воином 8-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Принимал участие в АТО (ООС) в поселке Пески Донецкой области. С 13 марта этого года мужчина находился на контракте в ВСУ. У него осталась жена и дочь.

Видео: прощание с украинским военнослужащим (Youtube-канал/ZIK)

Напомним, в Ивано-Франковске провели в последний путь участника боевых действий на Донбассе Сергея Гришачова, который накануне скоропостижно скончался.. Попрощаться с десантником Сергеем Гришачовим в Дом печали в пятницу, 1 июня, пришли собратья, друзья и родные бойца.

Сергей Гришачов служил сержантом в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По данным общественной организации "Вільному Воля", Гришачов защищал страну в зоне АТО в 2014-2015 годах.

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Теги: Боец, ООС, Донбасс, прощание
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