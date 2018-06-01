В Ивано-Франковске попрощались с украинским бойцом (фото, видео)

У воина остались мать с инвалидностью, жена и двое детей
В Ивано-Франковске провели в последний путь участника боевых действий на Донбассе Сергея Гришачова, который накануне скоропостижно скончался. Об этом сообщает WestNews.
Попрощаться с десантником Сергеем Гришачовим в Дом печали в пятницу, 1 июня, пришли собратья, друзья и родные бойца.
Фото: Сергей Гришачов (facebook.com/vvolyaif)
Сергей Гришачов служил сержантом в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
По данным общественной организации "Вільному Воля", Гришачов защищал страну в зоне АТО в 2014-2015 годах.
Фото: Прощание с десантником (facebook.com/vvolyaif)
Фото: Прощание с десантником (facebook.com/vvolyaif)
Фото: Прощание с бойцом (westnews.com.ua)
У бойца остались мать с инвалидностью, жена и двое детей. Причина смерти воина не сообщается.
В Івано-Франківську попрощалися із померлим героєм Сергієм Гришачовим
В Івано-Франківську попрощалися із померлим героєм Сергієм Гришачовим.Опубліковано WestNews 1 червня 2018 р.
Видео: Прощание с бойцом (facebook.com/westnews.com.ua)
Скриншот поста (facebook.com/vvolyaif)
Скриншот поста (facebook.com/vvolyaif)
Ранее сообщалось, что в мае Украина потеряла 18 защитников.
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