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В Ивано-Франковске попрощались с украинским бойцом (фото, видео)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 17:35
Фото: pixabay.com/Pexels
Фото: pixabay.com/Pexels

У воина остались мать с инвалидностью, жена и двое детей

В Ивано-Франковске провели в последний путь участника боевых действий на Донбассе Сергея Гришачова, который накануне скоропостижно скончался. Об этом сообщает WestNews.

Попрощаться с десантником Сергеем Гришачовим в Дом печали в пятницу, 1 июня, пришли собратья, друзья и родные бойца.

Фото: Сергей Гришачов (facebook.com/vvolyaif)

Сергей Гришачов служил сержантом в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

По данным общественной организации "Вільному Воля", Гришачов защищал страну в зоне АТО в 2014-2015 годах.

 

Фото: Прощание с десантником (facebook.com/vvolyaif)

Фото: Прощание с десантником (facebook.com/vvolyaif)

 

Фото: Прощание с бойцом (westnews.com.ua)

У бойца остались мать с инвалидностью, жена и двое детей. Причина смерти воина не сообщается.

 
В Івано-Франківську попрощалися із померлим героєм Сергієм Гришачовим

В Івано-Франківську попрощалися із померлим героєм Сергієм Гришачовим.

Опубліковано WestNews 1 червня 2018 р.

Видео: Прощание с бойцом (facebook.com/westnews.com.ua)

Скриншот поста (facebook.com/vvolyaif)

Скриншот поста (facebook.com/vvolyaif)

Ранее сообщалось, что в мае Украина потеряла 18 защитников.

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Теги: похороны, Ивано-Франковск, боец АТО
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