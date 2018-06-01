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В Івано-Франківську попрощалися з українським бійцем (фото, відео)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 17:35
Фото: pixabay.com/Pexels
Фото: pixabay.com/Pexels

У воїна залишилась матір з інвалідністю, дружина та двоє дітей

В Івано-Франківську провели в останню путь учасника бойових дій на Донбасі Сергія Гришачова, який напередодні раптово помер. Про це повідомляє WestNews.

Попрощатися з десантником Сергієм Гришачовим до Будинку смутку у п'ятницю, 1 червня, прийшли побратими, друзі та рідні бійця.

Фото: Сергій Гришачов (facebook.com/vvolyaif)

Сергій Гришачов служив сержантом у складі 80-ї Окремої Десантно Штурмової бригади.

За даними громадської організації "Вільному Воля", Гришачов обороняв країну в зоні АТО у 2014-2015 роках.

 

Фото: Прощання з десантником (facebook.com/vvolyaif)

Фото: Прощання з десантником (facebook.com/vvolyaif)

 

Фото: Прощання з бійцем (westnews.com.ua)

У бійця залишилися матір з інвалідністю, дружина та двоє дітей. Причина смерті воїна не повідомляється.

 
В Івано-Франківську попрощалися із померлим героєм Сергієм Гришачовим

В Івано-Франківську попрощалися із померлим героєм Сергієм Гришачовим.

Опубліковано WestNews 1 червня 2018 р.

Відео: Прощання з бійцем (facebook.com/westnews.com.ua)

Скріншот поста (facebook.com/vvolyaif)

Скріншот поста (facebook.com/vvolyaif)

Раніше повідомлялося, що у травні Україна втратила 18 захисників.

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Теги: похорон, Ивано-Франковск, боец АТО
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