В Івано-Франківську попрощалися з українським бійцем (фото, відео)

У воїна залишилась матір з інвалідністю, дружина та двоє дітей
В Івано-Франківську провели в останню путь учасника бойових дій на Донбасі Сергія Гришачова, який напередодні раптово помер. Про це повідомляє WestNews.
Попрощатися з десантником Сергієм Гришачовим до Будинку смутку у п'ятницю, 1 червня, прийшли побратими, друзі та рідні бійця.
Фото: Сергій Гришачов (facebook.com/vvolyaif)
Сергій Гришачов служив сержантом у складі 80-ї Окремої Десантно Штурмової бригади.
За даними громадської організації "Вільному Воля", Гришачов обороняв країну в зоні АТО у 2014-2015 роках.
Фото: Прощання з десантником (facebook.com/vvolyaif)
Фото: Прощання з десантником (facebook.com/vvolyaif)
Фото: Прощання з бійцем (westnews.com.ua)
У бійця залишилися матір з інвалідністю, дружина та двоє дітей. Причина смерті воїна не повідомляється.
В Івано-Франківську попрощалися із померлим героєм Сергієм Гришачовим
В Івано-Франківську попрощалися із померлим героєм Сергієм Гришачовим.Опубліковано WestNews 1 червня 2018 р.
Відео: Прощання з бійцем (facebook.com/westnews.com.ua)
Скріншот поста (facebook.com/vvolyaif)
Скріншот поста (facebook.com/vvolyaif)
Раніше повідомлялося, що у травні Україна втратила 18 захисників.
Загиблі герої травня 2018-го (відео: РБК-Україна)