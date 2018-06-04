У Львові попрощалися з відомим українським бійцем (відео)

Воїн отримав важке осколкове поранення

Сьогодні, 4 травня, у Львові провели в останню путь загиблого на Донбасі українського військовослужбовця Юрія Довганика. Про це повідомляє телеканал ZIK.

"Юра був славетним воїном. Сміливий, відчайдушний. Надійний друг. В складі розвідувальної групи він пішов воювати в районі селища Піски. Відвойовував українську землю. Юра був мотивованим бійцем і розумів, що ворог повинен бути знищений", - сказав один з присутніх на похороні військовий.

Слід уточнити, що Довганик помер неподалік від селища Зайцеве під час обстрілу бойовиків. Він отримав важке осколкове поранення, після чого був доставлений в лікарню імені Мечникова. Проте медикам не вдалося його врятувати.

Сам чоловік народився 29 травня 1971 року у Львові. Закінчив школу і отримав вищу професійну освіту. У 2015-му був зарахований воїном 8-го окремого батальйону українського Добровольчого корпусу "Правий сектор".

Приймав участь в АТО (ООС) в селищі Піски Донецької області. З 13 березня цього року чоловік перебував на контракті в ЗСУ. У нього залишилася дружина і дочка.

Відео: прощання з українським військовослужбовцям (Youtube-канал/ZIK)

Нагадаємо, в Івано-Франківську провели в останню путь учасника бойових дій на Донбасі Сергія Гришачова, який напередодні помер.. Попрощатися з десантником Сергієм Гришачовим у Дім смутку в п'ятницю, 1 червня, прийшли побратими, друзі та рідні бійця.

Сергій Гришачов служив сержантом в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За даними громадської організації "Вільному Воля", Гришачов захищав країну в зоні АТО в 2014-2015 роках.

Загиблі герої травня 2018-ого (video.rbc.ua)