Во Львове работнику парка аттракционов присвоили звание доброго волшебника

Львовяне поблагодарили мужчину за доброту

У жителей Львова появился собственный волшебник. Работнику парка аттракционов Петру Тимошику, который уже 30 лет работает на системе управления, присвоили звание Доброго волшебника города. Об этом сообщает "24 канал".

Львовяне пришли в парк аттракционов к Петру Тимошику с шариками, конфетами и плакатими.

"Я всегда садилась только на первое сидение, и всегда вставала, потому как для ребенка это был больший адреналин. И всегда за то, что я была такая смелая, господин Петр давал мне еще разок бесплатно покататься", – поделилась воспоминаниями участница акции Ирина.

"Всегда протягивал руку помощи. Ну, и всегда положительный. Я никогда его не видел в плохом настроении, никогда. Он всегда был действительно, как волшебник", – рассказал бывший сотрудник парка Павел Шумилов.

Видео: Волшебник Львова (YouTube/24 канал)

По данным издания, еще в молодости Петр Тимошик был старшим научным сотрудником лесотехнического института. Он уволился и пошел строить аттракционы в Парке культуры. Тогда он думал, что поработает месяц и найдет другую работу. Однако стал контролером на "веселых горках" и работает здесь уже 30 лет. Он дарит радость людям, а их улыбки заряжают его энергией.

Кстати, драка с участием мэра под Львовом попала на камеру.

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