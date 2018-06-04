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У Львові працівникові парку атракціонів присвоїли звання доброго чарівника

STYLERLIFE        04.06.2018 - 16:37
Фото: pixabay.com/12019
Фото: pixabay.com/12019

Львів'яни подякували чоловіку за доброту

У мешканців Львова з'явився власний чарівник. Працівнику парку атракціонів Петру Тимошику, який вже 30 років працює на системі управління, присвоїли звання Доброго чарівника міста. Про це повідомляє "24 канал".

Львів'яни прийшли в парк атракціонів до Петра Тимошика з кульками, цукерками і плакатими.

"Я завжди сідала тільки на перше сидіння, і завжди вставала, тому що для дитини це був більший адреналін. І завжди за те, що я була така смілива, пан Петро давав мені ще разок безкоштовно покататися", – поділилася спогадами учасниця акції Ірина.

"Завжди простягав руку допомоги. Ну, і завжди позитивний. Я ніколи його не бачив у поганому настрої, ніколи. Він завжди був дійсно, як чарівник", – розповів колишній співробітник парку Павло Шумілов.

Відео: Чарівник Львова (YouTube/24 канал)

За даними видання, ще в молодості Петро Тимошик був старшим науковим співробітником лісотехнічного інституту. Він звільнився і пішов будувати атракціони в Парку культури. Тоді він думав, що попрацює місяць і знайде іншу роботу. Однак став контролером на "веселих гірках" та працює тут вже 30 років. Він дарує радість людям, а їх посмішки заряджають його енергією.

До речі, бійка за участю мера під Львовом потрапила на камеру.

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Теги: Львів, аттракцион
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