Под Львовом простятся с погибшими бойцами ВСУ, прошедшими ужасы войны на Донбассе (фото)

Иллюстративное фото: свеча (facebook.com)

Бойцы прошли большинство горячих точек войны на Донбассе

Жители города Самбор во Львовской области простятся с погибшими в ДТП бойцами ВСУ Романом Спринским и Юрием Зайцевым. Об этом сообщает пресс-служба Самборского городского совета на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 15 июля, самборская община, военное братство отдадут последнюю честь военнослужащим Роману Спринскому и Юрию Зайцеву, которые погибли во время автомобильной аварии под Львовом", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/sambir777)

Фото: погибшие украинские воины (facebook.com/sambir777)

Напомним, под Львовом погибшего украинского военнослужащего жители встречали стоя на одном колене. Соответствующие кадры были опубликованы в Facebook. "А это город Самбир встречало погибшего воина Украины", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на опубликованных кадрах можно заметить, что погибшего воина везут на машине. При этом прохожие вышли из машин и стали на одно колено, встречая погибшего защитника Украины.

Обратим внимание, что погиб Владимир Лужецкий 9 июля в Краматорске. Родился воин в 1995-м году в селе Верхний Лужок, а в 2014-м вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Причиной гибели военнослужащего называют несчастный случай.

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