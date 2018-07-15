Під Львовом простяться із загиблими бійцями ЗСУ, які пройшли жахи війни на Донбасі (фото)

Ілюстративне фото: свічка (facebook.com)

Бійці пройшли більшість гарячих точок війни на Донбасі

Жителі міста Самбір у Львівській області попрощаються із загиблими в ДТП бійцями ЗСУ Романом Спринським і Юрієм Зайцевим. Про це повідомляє прес-служба Самбірської міської ради на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 15 липня, самбірська громада, військове братство віддадуть останню шану військовослужбовцям Роману Спринському і Юрію Зайцеву, які загинули під час автомобільної аварії під Львовом", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/sambir777)

Фото: загиблі українські воїни (facebook.com/sambir777)

Нагадаємо, під Львовом загиблого українського військовослужбовця жителі зустрічали, стоячи на одному коліні. Відповідні кадри були опубліковані в Facebook. "А це місто Самбір зустрічало загиблого воїна України", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на опублікованих кадрах можна помітити, що загиблого воїна везуть на машині. При цьому перехожі вийшли з машин і стали на одне коліно, зустрічаючи загиблого захисника України.

Звернемо увагу, що Володимир Лужецький загинув 9 липня в Краматорську. Народився воїн в 1995-му році в селі Верхній Лужок, а в 2014-му вступив до лав Збройних сил України. Причиною загибелі військовослужбовця називають нещасний випадок.

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