"Вечная память герою": под Львовом простились с погибшим бойцом ВСУ (видео)

Иллюстративное фото: свеча (facebook.com)

Причиной гибели героя называют несчастный случай

Под Львовом погибшего украинского военнослужащего жители встречали стоя на одном колене. Соответствующие кадры были опубликованы в Facebook.

"А это город Самбир встречало погибшего воина Украины", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на опубликованных кадрах можно заметить, что погибшего воина везут на машине. При этом прохожие вышли из машин и стали на одно колено, встречая погибшего защитника Украины.

Обратим внимание, что погиб Владимир Лужецкий 9 июля в Краматорске. Родился воин в 1995-м году в селе Верхний Лужок, а в 2014-м вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Причиной гибели военнослужащего называют несчастный случай.

Фото: погибший воин ВСУ (facebook.com)

В то же время пользователи сети высказали слова поддержки родственникам погибшего военного.

"Когда это все закончится...", "Война на востоке пятый год. Столько парней погибло... Очень жаль павшего воина - нет слов...", "Вечная память Герою, который, не жалея собственной жизни, защищал наш мирный сон и наше будущее. Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним", - пишут они.

Напомним, страшная трагедия шокировала всех жителей многоэтажного дома в Киеве. 16-летний подросток прыгнул с балкона, расположенного на 14 этаже.

По словам соседей, Владимир только окончил школу с отличием и готовился к поступлению к институту. В этот роковой день он вернулся домой вместе с отцом и маленькой сестрой, однако не пошел вместе с ними в квартиру. Вместо этого подросток поднялся на 14 этаж и вышел на балкон, где он и решил расстаться с жизнью. Там он оставил свою сумку и бросился вниз на асфальт.

Герои, погибшие в июне 2018 (video.rbc.ua)