"Вічна пам'ять герою": під Львовом попрощалися із загиблим бійцем ЗСУ (відео)

Ілюстративне фото: свічка (facebook.com)

Причиною загибелі героя називають нещасний випадок

Під Львовом загиблого українського військовослужбовця жителі зустрічали стоячи на одному коліні. Відповідні кадри були опубліковані в Facebook.

"А це місто Самбір зустрічало загиблого воїна України", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на опублікованих кадрах можна помітити, що загиблого воїна везуть на машині. При цьому перехожі вийшли з машин і стали на одне коліно, зустрічаючи загиблого захисника України.

Звернемо увагу, що загинув Володимир Лужецький 9 липня в Краматорську. Народився воїн в 1995-му році в селі Верхній Лужок, а в 2014-му вступив до лав Збройних сил України. Причиною загибелі військовослужбовця називають нещасний випадок.

Фото: загиблий воїн ВСУ (facebook.com)

У той же час користувачі мережі висловили слова підтримки родичам загиблого військового.

"Коли це все закінчиться...", "Війна на сході п'ятий рік. Стільки хлопців загинуло... Дуже шкода полеглого воїна - немає слів...", "Вічна пам'ять Герою, який, не шкодуючи власного життя, захищав наш мирний сон і наше майбутнє. Герої не вмирають! Вони будуть жити до тих пір, доки ми про них пам'ятаємо", - пишуть вони.

Нагадаємо, страшна трагедія шокувала всіх мешканців багатоповерхового будинку в Києві. 16-річний підліток стрибнув з балкона, розташованого на 14 поверсі.

За словами сусідів, Володимир тільки закінчив школу з відзнакою і готувався до вступу до інституту. У цей фатальний день він повернувся додому разом з батьком і маленькою сестрою, однак не пішов разом з ними в квартиру. Замість цього підліток піднявся на 14 поверх та вийшов на балкон, де він і вирішив розлучитися з життям. Там він залишив свою сумку і кинувся вниз на асфальт.

Герої, загиблі в червні 2018 (video.rbc.ua)