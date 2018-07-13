В Киеве из-за неразделенной любви 16-летний подросток выбросился с 14-го этажа (видео)

Фото: Высотный дом (РБК-Украина)

Трагический инцидент случился вечером на глазах у людей, гулявших во дворе дома

Страшная трагедия шокировала всех жителей многоэтажного дома в Киеве. 16-летний подросток прыгнул с балкона, расположенного на 14 этаже. Об этом сообщают "Чрезвычайные Новости".

По словам соседей, Владимир только окончил школу с отличием и готовился к поступлению к институту. В этот роковой день он вернулся домой вместе с отцом и маленькой сестрой, однако не пошел вместе с ними в квартиру. Вместо этого подросток поднялся на 14 этаж и вышел на балкон, где он и решил расстаться с жизнью. Там он оставил свою сумку и бросился вниз на асфальт.

Видео: (youtube.com/Надзвичайні новини ICTV)

Трагический инцидент случился на глазах у десятка свидетелей, которые вышли подышать вечерним воздухом во двор дома. Соседка рассказывает, что у мальчика были травмы несовместимые с жизнью: "Перебитый хребет, он был калачиком напополам сложен. Даже ребра повылазили. Это что-то страшное, на это было просто невозможно смотреть".

Никто не мог и предположить о том, что случилось. Володя был как всегда приветливым с улыбкой на лице, и ничто не предвещало беды. Родители увидели своего сына из окон на 4 этаже и помчались на улицу. Вахтерша слышала, как они "гупали" в лифте, спеша к своему сыну.

Напомним, недавно в Киеве другой ребенок выбросился из окна, девочка совершила суицид из-за того, что мама отобрала у нее планшет.