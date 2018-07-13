У Києві через нерозділене кохання 16-річний підліток викинувся з 14-го поверху (відео)

Фото: Висотний будинок (РБК-Україна)

Трагічний інцидент стався ввечері на очах у людей, що гуляли у дворі будинку

Страшна трагедія шокувала всіх мешканців багатоповерхового будинку в Києві. 16-річний хлопець стрибнув з балкона, розташованого на 14 поверсі. Про це повідомляють "Надзвичайні Новини".

За словами сусідів, Володимир тільки закінчив школу з відзнакою і готувався до вступу до інституту. У цей фатальний день він повернувся додому разом з батьком і маленькою сестрою, однак не пішов разом з ними в квартиру. Замість цього підліток піднявся на 14 поверх та вийшов на балкон, де він і вирішив розлучитися з життям. Там він залишив свою сумку і кинувся вниз на асфальт.

Відео: (youtube.com/Надзвичайні новини ICTV)

Трагічний інцидент стався на очах у десятка свідків, які вийшли подихати вечірнім повітрям у двір будинку. Сусідка розповідає, що у хлопчика були травми несумісні з життям: "Перебитий хребет, він був калачиком навпіл складний. Навіть ребра повилазили. Це щось страшне, це було просто неможливо дивитися".

Ніхто не міг і припустити о тому, що трапилося. Володя був як завжди привітним з посмішкою на обличчі, і ніщо не віщувало біди. Батьки побачили свого сина з вікон на 4 поверсі і побігли на вулицю. Вахтерка чула, як вони "гупали" в ліфті, поспішаючи до свого сина.

Нагадаємо, нещодавно в Києві іншої дитина викинувся з вікна, дівчинка здійснила суїцид через те, що мама відібрала у неї планшет.