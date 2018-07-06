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Интервью

Во львовском трамвае умер пассажир (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 16:15
Фото: facebook.com/Lvivelectrotrans
Фото: facebook.com/Lvivelectrotrans

На место происшествия прибыли медики и полиция

В Львове в одном из трамвайных вагонов маршрута №7 на остановке улицы Турянского внезапно умер пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Трагедия произошла утром в пятницу, 6 июля, около 9:15.

На место происшествия оперативно прибыла скорая медицинская помощь. Врачи констатировали смерть пассажира.

"Сейчас на месте происшествия работают полиция, медики и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс". Личность умершего и причины смерти устанавливают", – рассказали в пресс-службе.

Фото: city-adm.lviv.ua

Позднее стало известно, что умерший - мужчина 1952 года рождения. Ему было 66 лет. По предварительной версии, умер естественной смертью или в результате заболевания.

Ранее в Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем.

Трагический инцидент произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича), недалеко от Южного вокзала, примерно в 06:20.

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Теги: трагедия, трамвай
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