Во львовском трамвае умер пассажир (фото)

На место происшествия прибыли медики и полиция

В Львове в одном из трамвайных вагонов маршрута №7 на остановке улицы Турянского внезапно умер пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Трагедия произошла утром в пятницу, 6 июля, около 9:15.

На место происшествия оперативно прибыла скорая медицинская помощь. Врачи констатировали смерть пассажира.

"Сейчас на месте происшествия работают полиция, медики и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс". Личность умершего и причины смерти устанавливают", – рассказали в пресс-службе.

Фото: city-adm.lviv.ua

Позднее стало известно, что умерший - мужчина 1952 года рождения. Ему было 66 лет. По предварительной версии, умер естественной смертью или в результате заболевания.

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