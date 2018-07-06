У львівському трамваї помер пасажир (фото)

На місце трагедії прибули медики і поліція

У Львові в одному з трамвайних вагонів маршруту №7 на зупинці вулиці Турянського раптово помер пасажир. Про це повідомили в прес-службі Львівської міської ради.

Трагедія сталася вранці в п'ятницю, 6 липня, близько 9:15.

На місце події оперативно прибула швидка медична допомога. Лікарі констатували смерть пасажира.

"Зараз на місці події працюють поліція, медики і служба безпеки руху ЛКП "Львівелектротранс". Особу померлого і причини смерті встановлюють", – розповіли в прес-службі.

Фото: city-adm.lviv.ua

Пізніше стало відомо, що померлий - чоловік 1952 року народження. Йому було 66 років. За попередньою версією, помер природною смертю, або в результаті захворювання.

Раніше у Києві водій автобуса з дітьми помер прямо за кермом.

Трагічний інцидент стався на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича), недалеко від Південного вокзалу, приблизно о 06:20.

Як поводяться на дорогах українські представники влади (відео: РБК-Україна)