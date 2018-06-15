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В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем (фото)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 10:55
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Сообщается, что никто из детей не пострадал

В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем. Об этом передает "Информатор".

Трагический инцидент произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича), недалеко от Южного вокзала, примерно в 06:20. 

Фото: kiev.informator.ua

В издании сообщают, что на ходу водителю стало плохо и он упал на руль, потеряв сознание.

Фото: kiev.informator.ua

Из-за этого автобус стал неуправляемым. Транспортное средство врезалось в автомобиль Chevrolet Lacetti.

Фото: kiev.informator.ua

В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров - учеников языковой школы, которых забрали с вокзала и должни были доставить к учебному заведению. К счастью, неуправляемый автобус Mercedes самостоятельно сумел остановилть учитель, который сопровождал детей.

Фото: kiev.informator.ua

Сообщается, что никто из детей не пострадал.

Прохожие остановили проезжающий мимо экипаж полиции и вызвали на место "скорую". Медики констатировали смерть водителя автобуса. Умершему водителю было около 50 лет. Детальной информации о личности умершего пока еще нет.

Ранее сообщалось, что в Ирпени (Киевская область) автомобиль марки BMW на большой скорости въехал в остановку.

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Теги: Киев, ДТП, автобус
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