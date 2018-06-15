В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем (фото)

Сообщается, что никто из детей не пострадал
В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем. Об этом передает "Информатор".
Трагический инцидент произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича), недалеко от Южного вокзала, примерно в 06:20.
Фото: kiev.informator.ua
В издании сообщают, что на ходу водителю стало плохо и он упал на руль, потеряв сознание.
Фото: kiev.informator.ua
Из-за этого автобус стал неуправляемым. Транспортное средство врезалось в автомобиль Chevrolet Lacetti.
Фото: kiev.informator.ua
В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров - учеников языковой школы, которых забрали с вокзала и должни были доставить к учебному заведению. К счастью, неуправляемый автобус Mercedes самостоятельно сумел остановилть учитель, который сопровождал детей.
Фото: kiev.informator.ua
Сообщается, что никто из детей не пострадал.
Прохожие остановили проезжающий мимо экипаж полиции и вызвали на место "скорую". Медики констатировали смерть водителя автобуса. Умершему водителю было около 50 лет. Детальной информации о личности умершего пока еще нет.
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