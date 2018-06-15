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У Києві водій автобуса з дітьми помер прямо за кермом (фото)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 10:55
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Повідомляється, що ніхто з дітей не постраждав

У Києві водій автобуса з дітьми помер прямо за кермом. Про це передає "Информатор".

Трагічний інцидент стався на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича), недалеко від Південного вокзалу, приблизно о 06:20.

Фото: kiev.informator.ua

У виданні повідомляють, що на ходу водієві стало погано і він впав на кермо, втративши свідомість.

Фото: kiev.informator.ua

З-за цього автобус став некерованим. Транспортний засіб врізалося в автомобіль Chevrolet Lacetti.

Фото: kiev.informator.ua

У момент аварії в автобусі знаходилися близько 25 пасажирів - учнів мовної школи, яких забрали з вокзалу і повинні були доставити до навчального закладу. На щастя, некерований автобус Mercedes самостійно зумів остановилть вчитель, який супроводжував дітей.

Фото: kiev.informator.ua

Повідомляється, що ніхто з дітей не постраждав.

Перехожі зупинили проїжджаючий повз екіпаж поліції і викликали на місце "швидку". Медики констатували смерть водія автобуса. Померлому водієві було близько 50 років. Детальної інформації про особу померлого поки що ще немає.

Раніше повідомлялося, що в Ірпіні (Київська область) автомобіль марки BMW на великій швидкості в'їхав у зупинку.

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Теги: Київ, ДТП, автобус
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