Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Львовской области умер ветеран АТО

STYLERLIFE        20.06.2018 - 22:30
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Боец принимал участие в боевых действиях в районе Славянска и Донецка

19 июня в Львовском госпитале скончался участник боевых действий, ветеран АТО Ярослав Остапик. Об этом сообщили в союзе ветеранов АТО "Воля" на странице в Facebook.

Мужчине было всего 43 года.

До войны он работал на шахте "Степная" ГП "Львовуголь".

Ярослав был мобилизован в 2015 году, принимал участие в боевых действиях в районе Славянска и Донецка в составе 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины. Командовал отделением в звании младшего сержанта.

Жил в городе Червоноград Львовской области. После возвращения с войны работал на шахте в родном городе .

Был женат, с женой воспитывали сына.

О дате и времени захоронения пока не известно

Скриншот поста (facebook.com/veteran.ato.volia)

Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области автомобиль сбил ветерана АТО, шахтера Дмитрия Поливкина. 15 июня стало известно о смерти мужчины.

Погибшие герои мая 2018-ого

"Даже если убьют": в сети рассказали трагическую историю семьи из "ДНР" На Донбассе боевики обстреляли машину медицинской бригады (фото)
Теги: ветераны АТО, умер, Львовская область, АТО, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь