Во Львовской области умер ветеран АТО

Боец принимал участие в боевых действиях в районе Славянска и Донецка

19 июня в Львовском госпитале скончался участник боевых действий, ветеран АТО Ярослав Остапик. Об этом сообщили в союзе ветеранов АТО "Воля" на странице в Facebook.

Мужчине было всего 43 года.

До войны он работал на шахте "Степная" ГП "Львовуголь".

Ярослав был мобилизован в 2015 году, принимал участие в боевых действиях в районе Славянска и Донецка в составе 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины. Командовал отделением в звании младшего сержанта.

Жил в городе Червоноград Львовской области. После возвращения с войны работал на шахте в родном городе .

Был женат, с женой воспитывали сына.

О дате и времени захоронения пока не известно

Скриншот поста (facebook.com/veteran.ato.volia)

Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области автомобиль сбил ветерана АТО, шахтера Дмитрия Поливкина. 15 июня стало известно о смерти мужчины.

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