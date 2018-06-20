У Львівській області помер ветеран АТО

Боєць брав участь у бойових діях в районі Слов'янська і Донецька

19 червня у Львівському шпиталі помер учасник бойових дій, ветеран АТО Ярослав Остапик. Про це повідомили в спілці ветеранів АТО "Воля" на сторінці в Facebook.

Чоловікові було всього 43 роки.

До війни він працював на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля".

Ярослав був мобілізований 2015 року, брав участь у бойових діях в районі Слов'янська і Донецька в складі 15-го окремого полку Національної гвардії України. Командував відділенням у званні молодшого сержанта.

Мешкав у місті Червоноград Львівської області. Після повернення з війни працював на шахті в рідному місті .

Був одружений, з дружиною виховували сина.

Про дату і час поховання наразі не відомо

Скріншот поста (facebook.com/veteran.ato.volia)

Раніше повідомлялося, що у Павлограді Дніпропетровської області автомобіль збив ветерана АТО, шахтаря Дмитра Полівкіна. 15 червня стало відомо про смерть чоловіка.

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