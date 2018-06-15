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"Люди у нас умирают, как мухи": крымчане о жизни в оккупации

STYLERLIFE        15.06.2018 - 10:29
Крым (фото: most.life)
Крым (фото: most.life)

Север полуострова превращается в крымскую окраину

Жители Крыма рассказали, как им живется после аннексии полуострова Российской Федерацией. 

Как пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на местную прессу, север полуострова превращается в крымскую окраину: только пограничники и соленые озера. 

Газета "Крымская правда" (ru.krymr.com)

"Люди у нас умирают, как мухи. Так было и при Украине, мало что изменилось", - поделился житель села Филатовка Красноперекопского района Игорь.

В селах мало кто хочет оставаться, хотя, по словам Игоря, "при России многое изменилось к лучшему".

Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма

"Например, появилась хорошая дорога, теперь можно добираться по ней в Джанкой и Красноперекопск. Стали засеивать больше полей. Но мы теперь на отшибе, все равно это чувствуется", - сказал мужчина.

После 2014 года в селе поселились российские пограничники. Казармы оккупанты обустроили на месте бывших овчарен.

Крымские красоты

Ранее в сети показали грустные видео из Крыма.

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Теги: Крым
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