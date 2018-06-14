"Раньше было забито людьми": в сети показали грустные видео из Крыма

На кадрах видно, что сейчас происходит на пляжах полуострова

В сети показали, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму практически нет туристов. Соответствующие видео были опубликованы в YouTube.

Видео: Пляжи Крыма (youtube.com/Bunny News)

"Смотрим сейчас онлайн Коктебель, набережная, пляж и Карадаг. Как видим – все пусто. Тот, кто хорошо знает Коктебель, не даст мне соврать, что все это пространство уже в 8 утра было забито людьми. Невозможно было даже положить полотенечко. Мне занимали место люди, которые шли на пляж в 6 утра", - отметил автор роликов.

Видео: Пляжи Крыма (youtube.com/Bunny News)

На видео также сравнили пляжи Крыма и Одессы. Кроме того, опубликован ролик с тем, как выглядели пляжи на полуострове до его аннексии.

Видео: Пляжи Крыма (youtube.com/Bunny News)

Ранее в сети рассказали, как в Крыму относятся к россиянам.

"Оккупанты устраивают шмоны в барах и на улицах, ва*ники недовольны своим нищенским существованием, призывают перекрывать мост и гонят прочь понаехавших", - пишет блогер.

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