Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Раньше было забито людьми": в сети показали грустные видео из Крыма

STYLERLIFE        14.06.2018 - 21:13
Фото: pixabay.com/rawenergy
Фото: pixabay.com/rawenergy

На кадрах видно, что сейчас происходит на пляжах полуострова

В сети показали, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму практически нет туристов. Соответствующие видео были опубликованы в YouTube.

Видео: Пляжи Крыма (youtube.com/Bunny News)

"Смотрим сейчас онлайн Коктебель, набережная, пляж и Карадаг. Как видим – все пусто. Тот, кто хорошо знает Коктебель, не даст мне соврать, что все это пространство уже в 8 утра было забито людьми. Невозможно было даже положить полотенечко. Мне занимали место люди, которые шли на пляж в 6 утра", - отметил автор роликов.

Видео: Пляжи Крыма (youtube.com/Bunny News)

На видео также сравнили пляжи Крыма и Одессы. Кроме того, опубликован ролик с тем, как выглядели пляжи на полуострове до его аннексии.

Видео: Пляжи Крыма (youtube.com/Bunny News)

Ранее в сети рассказали, как в Крыму относятся к россиянам.

"Оккупанты устраивают шмоны в барах и на улицах, ва*ники недовольны своим нищенским существованием, призывают перекрывать мост и гонят прочь понаехавших", - пишет блогер.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море

Аннексированный Крым хотят переименовать: появилось заявление оккупантов ‏"Беспощадная гавань": в Крыму устроили пропагандистскую акцию с особенными детьми (фото)
Теги: Крым
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь