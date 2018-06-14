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"Раніше було забито людьми": в мережі показали сумні відео з Криму

STYLERLIFE        14.06.2018 - 21:13
Фото: pixabay.com/rawenergy
Фото: pixabay.com/rawenergy

На кадрах видно, що зараз відбувається на пляжах півострова

У мережі показали, що в окупованому Російською Федерацією Криму практично немає туристів. Відповідні відео були опубліковані в YouTube.

Відео: Пляжі Криму (youtube.com/Bunny News)

"Дивимося зараз онлайн Коктебель, набережна, пляж і Карадаг. Як бачимо - все пусто. Той, хто добре знає Коктебель, не дасть мені збрехати, що весь цей простір вже о 8 ранку був забитий людьми. Неможливо було навіть покласти рушник. Мені займали місце люди, які йшли на пляж о 6 ранку", - зазначив автор роликів.

Відео: Пляжі Криму (youtube.com/Bunny News)

На відео також порівняли пляжі Криму та Одеси. Крім того, опублікований ролик з тим, як виглядали пляжі на півострові до його анексії.

Відео: Пляжі Криму (youtube.com/Bunny News)

Раніше в мережі розповіли, як в Криму ставляться до росіян.

"Окупанти влаштовують Шмони в барах і на вулицях, ва*ники незадоволені своїм злиденним існуванням, закликають перекривати міст і женуть геть понаїхали", - пише блогер.

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