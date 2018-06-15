"Люди у нас вмирають, як мухи": кримчани про життя в окупації

Північ півострова перетворюється в кримську околицю

Мешканці Криму розповіли, як їм живеться після анексії півострова Російською Федерацією.

Як пише "Крим.Реалії" з посиланням на місцеву пресу, північ півострова перетворюється в кримську околицю: тільки прикордонники і солоні озера.

Газета "Кримська правда" (ru.krymr.com)

"Люди у нас вмирають, як мухи. Так було і при Україну, мало що змінилося", - поділився житель села Філатовка Красноперекопського району Ігор.

В селах мало хто хоче залишатися, хоча, за словами Ігоря, "при Росії багато чого змінилося на краще".

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"Наприклад, з'явилася хороша дорога, тепер можна добиратися по ній в Джанкой та Красноперекопськ. Стали засівати поля. Але ми тепер на відшибі, все одно це відчувається", - сказав чоловік.

Після 2014 року в селі оселилися російські прикордонники. Казарми окупанти облаштували на місці колишніх кошар.

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