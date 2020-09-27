Магнитные бури в октябре 2020: названы даты сильных ударов

Магнитные бури становятся причиной ухудшения здоровья и обострения хронических заболеваний. Особенно сложными этими периоды становятся для людей с врожденной метеочувствительностью. Специалисты составляют графики магнитных колебаний заранее, чтобы люди могли подготовиться и принять все необходимые меры.

В октябре 2020 года прогнозируется две сильных магнитных бури, которые могут повлиять на самочувствие людей. Об этом пишет издание Ivona.

Первая магнитная буря настигнет Землю уже 1 октября. Она станет отголоском самой сильной магнитной бури 27-28 сентября. Это геомагнитное колебание будет не очень сильным и ухудшение здоровье возможно у гипертоников и метеочувствительных людей.

Возможны головные боли, раздражительность, скачки давления, сонливость и понижение концентрации внимания. Специалисты рекомендуют сбалансировать питание и исключить из рациона острую, вредную, жирную пищу, алкоголь. Также стоит снизить дозу кофеина. Поможет справиться с состоянием здоровья контрастный душ и прогулки на свежем воздухе.

Вторая магнитная буря в октябре будет более сильной и ее стоит ожидать в конце месяца, 29-30 октября. Она будет более сильной, чем первая и может иметь влияние на тех людей, которые не склонны к метеочувствительности.

Продолжаться буря будет около двух суток и усложнится резкими изменениями погодных условий. Начало магнитной бури ожидается в 4 утра 29 октября, пик активности – 19:00 29 октября, а на спад пойдет после 16:00 30 октября.

В этот период стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок, дальних поездок. Стоит внимательно отнестись к рациону питания, алкоголь и кофе заменить на травяные чаи, проводить больше времени на свежем воздухе, принять успокаивающую ванну.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой аптечку с необходимыми лекарствами. Особое внимание стоит обратить на сон и эмоции. Возможны резкие перепады, быстрая возбудимость нервной системы, раздражение, агрессия.

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