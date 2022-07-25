Мальчик, девочка или двойня: можно ли "заказать" пол ребенка при зачатии

Как это работает

На самом деле, будет ли ваш ребенок мальчиком или девочкой, зависит от хромосомы, которую он наследует от своего отца. Яйцеклетка матери всегда содержит X (женскую) хромосому, но сперматозоид содержит либо женскую, либо Y (мужскую) хромосому.

Когда яйцеклетка оплодотворяется, хромосомы сближаются, и если они XY - у вас будет зачатие мальчика, а если они XX, зачата девочка.

Метод Шеттлза

В 1960-х годах американский биолог Ландрум Бревер Шеттлз обнаружил, что "женская" и "мужская" сперма имеет различные характеристики.

Так, мужская сперма меньше, плавает быстрее и имеет более короткий срок жизни, чем женская сперма. Он считал, что если пара занимается сексом во время овуляции, мужская сперма с большей вероятностью достигнет яйцеклетки раньше женской. Тогда у пары будет мальчик после оплодотворения.

Женские сперматозоиды оказались более медленными, крепче и живут дольше, чем мужские, поэтому занятия любовью раньше в "окне фертильности" означало, что они доживут до момента, когда яйцеклетка будет готова. Тогда вы забеременеете девочкой.

Хотя это интересная теория, исследования, проведенные с тех пор, доказали, что время оплодотворения на самом деле не влияет на пол ребенка.

В любом случае, чтобы зачать ребенка, можно определить фертильные дни с помощью тестов на овуляцию. Их спокойно можно приобрести в аптеке.

Фото: можно ли выбрать пол ребенка при зачатии (freepik)

Сексуальные позы

Шеттлз также предположил, что сексуальная поза во время оргазма отца может помочь шансам забеременеть мальчиком или девочкой. Глубокое проникновение, например,"догги-стайл", означает, что мужские сперматозоиды, которые могут плавать быстрее, начинают свою гонку ближе к шейке матки и с большей вероятностью первыми достигнут яйцеклетки, что приведет к рождению мальчика.

Чтобы попытаться зачать девочку, Шеттлс предложил избегать глубокого проникновения, отдавая предпочтение миссионерской позе.

Это еще одна интересная теория, но опять же нет ничего, что подтверждает эту идею.

Употребление определенной пищи

Цервикальная слизь наиболее благоприятна для спермы во время овуляции, когда она более щелочная. Перед овуляцией слизь более кислая, что не очень подходит для сперматозоидов, и только самые сильные могут выжить.

Шеттлз предположил, что повышение кислотности влагалища означает, что женская сперма имеет больше шансов выжить и зачать девочку. Более щелочная среда лучше подходит для более быстрой мужской спермы и зачатия мальчика.

Хотя вы можете попробовать различные продукты, чтобы повлиять на рН влагалища, но доказательств того, что это работает, на самом деле не нашлось.

Можно ли забеременеть двойней?

Существует 2 типа близнецов: неидентичные (когда оплодотворяется более чем одна яйцеклетка) и однояйцевые (когда одна оплодотворенная яйцеклетка распадается на ранних сроках беременности).

Близнецы стали более распространенными за последние 20 лет - в основном из-за использования лечения бесплодия.

Вы не можете выбрать двойню, но некоторые факторы могут повысить вероятность этого:

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) когда яйцеклетки оплодотворяются вне организма. Может быть произведено несколько эмбрионов, и пара может иметь возможность перенести один или несколько обратно в утробу матери.

Лекарство - женщины, принимающие препараты, индуцирующие овуляцию (например, кломифен цитрат). Препараты стимулируют яичники вырабатывать яйцеклетки, поэтому шанс иметь близнецов больше.

Возраст - женщины старше 35 лет имеют больший шанс иметь двойню. Это объясняется тем, что с возрастом вырабатывают больше фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), что может привести к высвобождению более одной яйцеклетки во время овуляции.

Наследственность - если женщина является близнецом или имеет близнецов в своей семье, то у нее повышенный шанс родить двойню. Это связано с наследственной предрасположенностью высвобождать более одной яйцеклетки во время овуляции.