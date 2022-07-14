Мальчик из Харькова передал на "Байрактары" наследство прадеда, узника нацистских концлагерей

В благотворительном фонде, который занимается сбором средств на покупку этих ударных дронов для фронта, сообщили о такой крупном взносе от юного харьковчанина Феди Романовича.

Прадед мальчика не дожил до начала полномасштабного вторжения РФ 3 месяца - Игорь Малицкий скончался в ноябре 2021-го в возрасте 96 лет.

Он был заведующим кафедрой технологии машиностроения Украинской инженерно-педагогической академии. Харьковчанин пережил и ужасы жестокой войны в 40-х годах прошлого столетия, и застенки фашистских концлагерей.

С самого начала российско-украинской войны в 2014 году и оккупацию Крыма и части Донецкой и Луганских областей Малицкий осудил циничное нападение РФ и агрессию Кремля против нашей страны.

Даже в своем преклонном возрасте он не единожды бывал на позициях ВСУ в зоне проведения АТО / ООС на Донбассе.

Бывший узник гитлеровских концлагерей оставил своему правнуку Феде небольшое наследство, и парень с него передал 25 тысяч на покупку турецких "Байрактаров".

Юный харьковчанин передал 25 тысяч гривен на "Байрактары" для армии с наследства прадедушки, бывшего узника гитлеровских концлагерей (фото: kh-news.net)