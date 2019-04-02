О них мало говорят: вдова героя АТО обратилась к украинцам

В Украине часто говорят о помощи действующим военным и тем, кто прошел войну на Донбассе, но часто забывают о семьях участников АТО, особенно о тех, кто потерял мужа.

Такое мнение в комментарии для Styler высказала Ирина Михнюк, вдова участника АТО и Героя Украины Олега Михнюка, глава правления ГО "ВОО семей погибших и без вести пропавших участников АТО, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крила 8 сотни".

По ее словам, семьи военных сталкиваются со множеством проблем. С одной стороны, им практически не помогает государство, а с другой – они сами далеко не всегда рассказывают о своих проблемах.

"У многих погибли мужья, и женам нужно как-то дальше воспитывать детей. Мой муж погиб в 2014 году. Он был афганцем. Мы сейчас стараемся помочь женам, мамам и детям участников АТО, но к нам со временем стали подтягиваться также жены действующих бойцов АТО. У них тоже есть множество проблем. В частности, психологических. Часто в обществе звучит призыв помогать участникам АТО, но за их спинами – жены, которые после трагической гибели мужа лишились поддержки", - говорит Ирина Михнюк.

Далеко не каждая женщина готова рассказать о своих проблемах даже психологу, обращает внимание волонтер.

Также о проблемах жен участников АТО не говорят в СМИ, поэтому у многих складывается впечатление, что и проблем этих совсем нет.

Фото: Ирина Михнюк (facebook.com)

"Мы помогаем женщинам пройти часто непростой путь, чтобы женщины могли смотреть на этот мир другими глазами без черной пелены. Мы иногда организуем конференции, круглые столы, но это не главное. Все же основная задача – это возврат человека в то психологическое состояние, в котором ему было бы хоть как-то лучше", - объясняет она.

По ее словам, тем более мало кто говорит сегодня о том, что у самих участников АТО и их родственников на фоне стресса начала развиваться онкология.

"Это еще один аспект, о котором не говорят. Я много общаюсь с женами погибших, и у них наблюдается та же соматика: через три года трагедия "выстреливает" опухолями. Так организм реагирует на стресс. Это достаточно распространенная проблема. Как ни печально, начинаются болезни и у детей в таких семьях тоже. Хотя сами люди стараются об этом умолчать", - добавляет Михнюк.

Сейчас в Украине – более 9 тысяч членов семей погибших военных. Это – только официально, которые получили свой статус по всем документам, вспоминает Ирина.

"Таких семей очень много. Но, к сожалению, ими практически никто не занимается. Поэтому такие семьи я призываю как можно скорее обращаться за помощью, ведь тогда можно легче побороть проблему на ранней стадии. А украинцев я бы призвала помочь таким семьям, ведь каждая из них этого достойна", - подчеркивает Ирина Михнюк.

Напомним, ранее волонтер рассказал, что украинцы стали меньше жертвовать деньги на лечение военных.

Также стало известно, что Межигорье может стать закрытым объектом, когда его передадут в управление частной компании.