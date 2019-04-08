Мама одесских пятерняшек боится за безопасность детей: что произошло

Фото: (instagram.com/odessafiver)

Оксана Кобелецкая переживает за своих детей

39-летняя Оксана Кобелецкая из Одессы серьезно обеспокоена тем, что ее детям может угрожать опасность. По ее словам, с появлением соцсетей люди стали более уязвимы. Подробнее о возникшей проблеме мать пятерняшек рассказала в социальной сети Instagram.

Женщина утверждает, что по личной странице и геотегам можно отслеживать местоположение человека, состав семьи, привычки, материальное состояние в доме, и даже расположение сейфа, если он имеется.

Для того, чтобы уберечь своб семью от возможной опасности Кобелецкая дала несколько рекомендаций, следуя которым, вы никогда не попадете на крючек мошенников. Итак, чего же нельзя постить?

Пароли и ключи к ним, даже в личной переписке.

Дата и место рождения могут использоваться аферистами в схемах.

Номер телефона, ведь на нем часто бывает завязана карта.

Домашний адрес, ценное имущество.

Планы на отпуск, поездки.

Фото на фоне школы, сада или другого учреждения, в которое ходит ребенок.

Также женщина убеждена, что блогеры в этом плане самые уязвимые, поскольку многотысячная аудитория в курсе всех их жизненных событий, увлечений и даже места расположения. Поэтому важно не забывать о правилах безопасности и быть осторожными.

Фото: (instagram.com/odessafiver)

Напомним, что супруг Оксаны Сергей Семенов не продержался и года - он бросил свою семью и отказывается платить алименты. Женщина подала на экс-супруга в суд с требованием выписать его из их бывшей совместной квартиры, так как он не оплачивает свою часть "коммуналки" и не помогает семье.

Ранее мы писали, что маму одесских пятерняшек затравили в сети. По ее словам, жалобы на частые ОРВИ у малышей вызывают критику - пользователи соцсети утверждают, что она сама виновата, что у нее болеют дети.

К слову, государство подарило семье квартиру и микроавтобус, которым Оксана научилась управлять сама. Сейчас девушка замечательно выглядит, ведет свой блог в Instagram, где рассказывает о радостях и трудностях материнства.