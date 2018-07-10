"Мама - Оксана, папа - Вадим": стали известны подробности о найденном ребенке под Киевом

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Под Киевом нашли трехлетнюю девочку

В селе Демидов Киевской области разыскивают родителей маленькой девочки по имени Рита. Ребенка нашли 6 июля. Малышка смогла рассказать некоторые подробности о своей семье. Об этом передает "Типичный Киев" в Facebook.

На вид девочке около трех лет. Маленькая Рита рассказала, что ее маму девочки зовут Оксана, папу – Вадим, бабушку – Светлана. Живут они в Киеве, а в Демидов приехали в гости к бабушке.

Фото: Девочка, которая ищет родителей (facebook.com/kievtypical)

Отмечается, что ребенок ухожен, хорошо одет. В данный момент девочку осмотрели медики.

Сообщается, что с малышкой все в порядке, настроение у девочки хорошее, а правоохранители тем временем разыскивают родителей ребенка, а также обращаются с просьбой к населению, если кто узнал девочку, то сообщить о местонахождении ее родителей.

Скриншот поста (facebook.com/kievtypical)

Пользователи соцсети бурно отерагировали на эту информацию.

"Моя маленькая милая! Как она могла исчезнуть из своего дома. Надеюсь, ее родители скоро найдут ее. Органы управления правоохранителей, департамента полиции и больницы. Прошу помочь найти ее родителей. Пожалуйста, напишите и опубликуйте на стене Фейсбука когда ребенок найдет своих родителей"; "В какую больницу отправили ребенка, Ищет бабушка"; "Что-то мне подсказывает, что бабушка отхватит по полной. Девочке желаю скорейшего возвращения домой, а людям которые не прошли мимо, крепкого здоровья и всех благ", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/kievtypical)

Ранее сообщалось, что в Киевской области нашли маленького ребенка.

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